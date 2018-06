Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος η 5η Ιουνίου: Νικήστε τη μόλυνση από τα πλαστικά

Η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος γιορτάζεται σήμερα 5 Ιουνίου, έχοντας καθιερωθεί από το 1972 από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και στέλνοντας φέτος ένα ηχηρό μήνυμα ενάντια στη χρήση πλαστικών.

Για το 2018, η ημέρα είναι αφιερωμένη στην αντιμετώπιση της πλαστικής ρύπανσης, την ίδια στιγμή που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε τις προηγούμενες ημέρες μια μεγάλη εκστρατεία κατά των πλαστικών μιας χρήσης.

Tο φετινό σύνθημα, όπως αναφέρεται στην επίσημη ιστοσελίδα της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος (http://worldenvironmentday.global/) είναι «Beat the Plastic Pollution. If you can reuse it, refuse it», που σημαίνει «Νικήστε τη μόλυνση από τα πλαστικά, αν δεν μπορείτε να το ξαναχρησιμοποιήσετε, πείτε όχι σε αυτό». Στην επίσημη ιστοσελίδα μπορεί να βρει κανείς πληροφορίες για τις δράσεις, που είναι αφιερωμένες στην ημέρα ανά τον κόσμο και για τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να γίνει μέρος της λύσης.

Κάθε χρόνο, οι Ευρωπαίοι παράγουν 25 εκατομμύρια τόνους πλαστικών απορριμμάτων (στοιχεία Ευρωπαϊκής Επιτροπής) και λιγότερο από το 30% αυτών προωθείται για ανακύκλωση. Σε ολόκληρο τον κόσμο, τα πλαστικά υλικά αποτελούν το 85% των απορριμμάτων στις παραλίες.

Πλαστικά υλικά καταλήγουν ακόμα και στο πιάτο μας, αλλά και στους πνεύμονές μας. Τα μικροπλαστικά σωματίδια που περιέχονται στον αέρα, στο νερό και στα τρόφιμα έχουν άγνωστες επιπτώσεις στην υγεία μας.

Αυτά είναι τα νέα καλαμάκια που θα αντικαταστήσουν τα πλαστικά

Μετά τα καλαμάκια τώρα και τα πλαστικά πιάτα προς απαγόρευση!