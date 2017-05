Σαν σήμερα πέθανε η Μάγια Αγγέλου

Το ημερολόγιο έγραφε 28 Μαϊου 2014, όταν η Αμερικανίδα ποιήτρια και ακτιβίστρια για τα πολιτικά δικαιώματα Μάγια Αγγέλου έφυγε από την ζωή.

H 86χρονη πολυβραβευμένη συγγραφέας βρέθηκε νεκρή στο διαμέρισμά της στο Γουίνστον Σάλεμ, στην βόρεια Καρολίνα των ΗΠΑ.

Λίγες ημέρες πριν αφήσει την τελευταία της πνοή είχε ακυρώσει εμφάνισή της σε εκδήλωση όπου θα της απονέμονταν το βραβείο Beacon of Life, λόγω προβλημάτων υγείας.

Η Αγγέλου είχε τιμηθεί με περισσότερα από 50 βραβεία, μεταξύ αυτών και με το προεδρικό μετάλλιο της Ελευθερίας για το συνολικό της έργο. Πιο γνωστό της απόφθεγμα είναι το πρώτο από τα απομνημονεύματά της με τον τίτλο: «I Know Why the Caged Bird Sings» το οποίο και έγραψε ιστορία ως ένα από τα μπεστ σέλερ έργα από αφρο-αμερικανίδα συγγραφέα που δεν ανήκουν στην κατηγορία της μυθοπλασίας, όπως σημειώνει το περιοδικό TIME.

Η Αγγέλου παντρεύτηκε το 1951 με Έλληνα, το όνομα του οποίου και επέλεξε να διατηρήσει μετά τον χωρισμό τους το 1954.

Το πραγματικό της όνομα ήταν Μάργκεριτ Αν Τζόνσον και είχε γεννηθεί το 1928 στο Μιζούρι των ΗΠΑ.

AYTA είναι ορισμένα από τα αποφθέγματα της Μάγια Αγγέλου:

-Οι άνθρωποι μπορεί να μη θυμούνται τι έκανες ή τι τους είπες, αλλά πάντα θα θυμούνται πώς τους έκανες να αισθανθούν

-Αν δεν σου αρέσει κάτι, άλλαξέ το. Αν δεν μπορείς να το αλλάξεις, άλλαξε τον τρόπο που το αντιμετωπίζεις. Μην παραπονιέσαι.

-Επιτυχία είναι να σ’ αρέσει ο εαυτός σου, να σ’ αρέσει αυτό που κάνεις και να σ’ αρέσει ο τρόπος που το κάνεις.

-Ζήτα αυτό που θέλεις και να είσαι προετοιμασμένος να το αποκτήσεις.

-Η ζωή γουστάρει να τη βουτάνε από το πέτο και να της λένε: «είμαι μαζί σου μικρή μου, φύγαμε».

-Δεν πρέπει ποτέ να κάνεις πρώτη σου προτεραιότητα κάποιον που σε βλέπει απλά σαν μια εναλλακτική λύση.

-Θα πρέπει να ξέρουμε όλοι ότι η διαφορετικότητα κεντάει ένα πλούσιο χαλί, και πρέπει να καταλάβουμε πως όλοι οι κόμποι του χαλιού έχουν ισότιμη αξία, ανεξάρτητα από το χρώμα τους.

-Νομίζω πως το πιο σημαντικό πράγμα, πέρα από την πειθαρχία και τη δημιουργικότητα, είναι η τόλμη να τολμάς.

-Όλα στο σύμπαν έχουν ένα ρυθμό, όλα χορεύουν.

-Θα γνωρίσεις πολλές ήττες στη ζωή σου, αλλά ποτέ μην επιτρέψεις στον εαυτό σου να νικηθεί.

-Η ζωή είναι πόρνη. Πρέπει να βγεις έξω και να τους αλλάξεις τα φώτα.

-Αν εγώ δεν είμαι καλός με τον εαυτό μου, πώς μπορώ να περιμένω να είναι οι άλλοι καλοί μαζί μου;

-Η μόρφωση βοηθάει κάποιον να πάψει να φοβάται παράξενες καταστάσεις.

-Τίποτε δεν δουλεύει αν δεν δουλέψεις εσύ.

-H πίκρα είναι σαν τον καρκίνο. Τρώει το σώμα που την φιλοξενεί. Αλλά ο θυμός είναι σαν τη φωτιά. Τα εξαγνίζει όλα.

-Δεν υπάρχει μεγαλύτερη αγωνία από το να ‘χεις μέσα σου μια ιστορία ανείπωτη.

-Τα παιδιά έχουν ταλέντο να υπομένουν, που πηγάζει από την άγνοια εναλλακτικών λύσεων.

-Να φυλάγεσαι από τον γυμνό άνθρωπο που σου χαρίζει το πουκάμισό του."

-Όταν οι άνθρωποι σου δείχνουν ποιοι πραγματικά είναι, να τους πιστεύεις, την πρώτη φορά.

-H προκατάληψη είναι ένα βαρύ φορτίο που θολώνει το παρελθόν, απειλεί το μέλλον και κάνει το παρόν απρόσιτο.

-Μην φέρνεις τίποτε αρνητικό στην πόρτα μου.

-Δεν είναι δυνατό να ξοδέψεις όλη σου τη δημιουργικότητα. Όσο περισσότερη χρησιμοποιείς, τόσο περισσότερη έχεις.

-Οι ανάγκες της κοινωνίας προσδιορίζουν την ηθική της.

-Είναι πολύ λεπτή η γραμμή ανάμεσα στο να αγαπάμε τη ζωή και να είμαστε άπληστοι για αυτήν.

-Το πουλί δεν κελαηδάει επειδή έχει μια απάντηση, κελαηδάει επειδή έχει ένα τραγούδι.

-Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

-Όλα τα μεγάλα επιτεύγματα απαιτούν χρόνο.

-Το θάρρος είναι το πιο σημαντικό από όλα τα προσόντα, γιατί χωρίς θάρρος δεν μπορείς να χρησιμοποιείς με συνέπεια κανένα άλλο προσόν.

-Οι λέξεις σημαίνουν περισσότερα από αυτό που διατυπώνεται γραπτά. Χρειάζεται η ανθρώπινη φωνή για να τις διαποτίσει με ένα βαθύτερο μήνυμα.