Την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ έως τις αρχές του 2028 έθεσε ως βασικό στόχο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Ο πρωθυπουργός παρουσίασε τις βασικές προβλέψεις του κρατικού Προϋπολογισμού για το 2027, υπογραμμίζοντας τη μετάβαση της ελληνικής οικονομίας σε μια νέα δυναμική φάση.

Ο στόχος για τον κατώτατο μισθό και η ενίσχυση του εισοδήματος

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η διαμόρφωση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ στις αρχές του 2028 θα αντιστοιχεί σε μια σημαντική αύξηση. Συγκεκριμένα, αυτή η εξέλιξη μεταφράζεται σε αύξηση κατά 48% σε σχέση με το 2019. Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στην ευρύτερη κυβερνητική πολιτική για τη σταδιακή ενίσχυση των εισοδημάτων των πολιτών και την αποτελεσματική αντιμετώπιση του υψηλού κόστους ζωής.

Ο πρωθυπουργός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση του εισοδήματος, αναφέροντας νέες αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις. Χαρακτήρισε την ενέργεια αυτή ως «πρώτη και βασικότερη» παρέμβαση, η οποία θα επιτρέψει τη βασική αμοιβή στη χώρα να φτάσει τα 1.000 ευρώ.

Οι προβλέψεις του προϋπολογισμού του 2027 για την ελληνική οικονομία

Κατά την παρουσίαση του Προϋπολογισμού του 2027, ο πρωθυπουργός επισήμανε τις θετικές προοπτικές για την ελληνική οικονομία. Ο νέος Προϋπολογισμός προβλέπει τη διατήρηση του ρυθμού ανάπτυξης στο 2,3%, γεγονός που σηματοδοτεί τη σταθερότητα και την πρόοδο της χώρας. Παράλληλα, εκτιμάται αύξηση των επενδύσεων κατά 7,9%, δείχνοντας την εμπιστοσύνη στην οικονομική ανάκαμψη.

Επιπλέον, οι προβλέψεις περιλαμβάνουν ενίσχυση των εξαγωγών κατά 3,1%, στοιχείο που υπογραμμίζει την εξωστρέφεια της οικονομίας. Σημαντική είναι και η εκτίμηση για μείωση του δημόσιου χρέους κατά επτά επιπλέον ποσοστιαίες μονάδες. Όσον αφορά την αγορά εργασίας, η ανεργία αναμένεται να υποχωρήσει στο 7,9%, έναντι 18% που ήταν το 2019, καταγράφοντας μια αξιοσημείωτη βελτίωση.

Δημοσιονομική σταθερότητα και μέρισμα προόδου στους πολίτες

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι οι επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας, ακόμη και εν μέσω ενός αβέβαιου διεθνούς περιβάλλοντος, επιτρέπουν στην κυβέρνηση να προχωρήσει σε νέες αυξήσεις μισθών και συντάξεων. Τόνισε ότι αυτές οι παρεμβάσεις γίνονται χωρίς να διακυβεύεται η δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας.

«Η ανθεκτικότητα σε παγκόσμιο περιβάλλον αβεβαιότητας μας επιτρέπει να επιστρέφουμε και μέρος της συλλογικής προόδου ως μέρισμα στους πολίτες – χωρίς να θέτουμε σε κίνδυνο τις δημοσιονομικές αντοχές μας, με ρεαλιστικές παρεμβάσεις που στηρίζουν το εισόδημα απέναντι στο εισαγόμενο υψηλό κόστος ζωής», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός.

Οδικός χάρτης για το 2027 με ορίζοντα το 2030

Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε τον Προϋπολογισμό του 2027 ως «οδικό χάρτη» για το έτος αυτό, ο οποίος διαμορφώνει έναν αισιόδοξο ορίζοντα προς το 2030. Διευκρίνισε ότι οι κυβερνητικές δεσμεύσεις δεν αποτελούν ανέξοδες υποσχέσεις, αλλά συνοδεύονται από συγκεκριμένα μέτρα και σαφή χρονοδιαγράμματα υλοποίησης, τα οποία νομοθετούνται για να γίνουν πράξη σε συγκεκριμένους χρόνους.

«Όλες μας οι προσπάθειες είναι ακόμη σε εξέλιξη – και μάλιστα εν μέσω δυσκολιών: με το διεθνές κλίμα σε αναταραχή – Την ακρίβεια να επιμένει να επιβαρύνει τα νοικοκυριά και το “Βαθύ Κράτος” να μην έχει ακόμη πλήρως ξεριζωθεί – Όμως, το έργο μας, γίνεται, πια, ορατό, δείχνοντας τον δρόμο. Γι’ αυτό και το επικαλούμαστε ως διαβατήριο αξιοπιστίας», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κριτική στην αντιπολίτευση και σταθερή πορεία

Στο πλαίσιο της τοποθέτησής του, ο πρωθυπουργός εξαπέλυσε επίθεση κατά της αντιπολίτευσης. «Αυτή είναι η κομβική μας διαφορά από τη μίζερη και ανεπαρκή αντιπολίτευση», σημείωσε χαρακτηριστικά, τονίζοντας τη διάσταση στην προσέγγιση των οικονομικών και κοινωνικών ζητημάτων.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε την προσήλωση της κυβέρνησης σε μια σταθερή πορεία. «Κρατάμε τροχιά σταθερή, όταν παντού κυριαρχεί η αστάθεια – προχωράμε, ενώ διεθνώς καραδοκεί η καθήλωση», ανέφερε, προσθέτοντας ότι αυτά είναι δύο στοιχεία με ξεχωριστή βαρύτητα στην τελική ευθεία για την κάλπη, όχι προς πανηγυρισμό, αλλά ως απάντηση στον εύκολο μηδενισμό. Τέλος, τόνισε πως μέχρι τις εκλογές μεσολαβεί αρκετός χρόνος και η δουλειά συνεχίζεται σε όλα τα επίπεδα, με συγκεκριμένους στόχους και χρονοδιαγράμματα, προσηλωμένοι στις πράξεις που βελτιώνουν την καθημερινότητα του πολίτη.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Enikos, Newsit