Η κρίση του Starlink στην Ουκρανία επιταχύνει τα δορυφορικά σχέδια του ΓΕΕΘΑ

Η εμπλοκή στις δορυφορικές επικοινωνίες της Ουκρανίας, η οποία προέκυψε εξαιτίας περιορισμών στο σύστημα Starshield, έχει αναδείξει τους σοβαρούς κινδύνους που εγκυμονεί η εξάρτηση από ιδιωτικούς παρόχους στο σύγχρονο πεδίο μάχης. Το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), διαβλέποντας τις ανατροπές που συντελούνται στις στρατιωτικές επιχειρήσεις, επιταχύνει το πρόγραμμα δορυφορικής αυτονομίας της Ελλάδας. Στόχος είναι η ανάπτυξη ενός εθνικού αστερισμού μικροδορυφόρων, οι οποίοι θα εξυπηρετούν τόσο την παρατήρηση όσο και τις τηλεπικοινωνίες, συμβάλλοντας στην πλήρη θωράκιση της χώρας.

Η σημασία των δορυφορικών επικοινωνιών στο σύγχρονο πεδίο μάχης

Στο σύγχρονο θέατρο επιχειρήσεων της Ουκρανίας, παρατηρείται ότι τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, τα ναυτικά drones και τα αυτόνομα συστήματα ξηράς αποτελούν την πρώτη γραμμή κρούσης. Παράλληλα, αυτά τα συστήματα αποτελούν και το κύριο μέσο συλλογής πληροφοριών για τις δυνάμεις που επιχειρούν.

Η αποτελεσματικότητα όλων αυτών των συστημάτων εξαρτάται απόλυτα από την αδιάλειπτη, υψηλής ταχύτητας και ασφαλή μετάδοση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο. Χωρίς μια αξιόπιστη δορυφορική διασύνδεση, ακόμη και τα πιο εξελιγμένα μη επανδρωμένα μέσα μετατρέπονται σε τυφλά και ανίσχυρα εργαλεία, αδυνατώντας να εκπληρώσουν τον επιχειρησιακό τους ρόλο.

Το σύστημα Starshield και οι δυνατότητές του

Το Starshield, το οποίο αποτελεί την εξειδικευμένη στρατιωτική έκδοση της υπηρεσίας Starlink της SpaceX, σχεδιάστηκε από την αμερικανική εταιρεία με σκοπό να προσφέρει επιχειρησιακή υπεροχή στις ένοπλες δυνάμεις. Σε αντίθεση με την εμπορική έκδοση του Starlink, το Starshield ενσωματώνει ενισχυμένα πρωτόκολλα κρυπτογράφησης στρατιωτικού επιπέδου.

Επιπλέον, διαθέτει αυξημένη αντοχή σε ηλεκτρονικές παρεμβολές (jamming) από εχθρικά συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου. Παρέχει επίσης δυνατότητες απευθείας διασύνδεσης με αισθητήρες παρατήρησης γης και τακτικά δίκτυα μάχης. Το Starshield θεωρείται η ραχοκοκαλιά των τακτικών επικοινωνιών και της στοχοποίησης για τις ουκρανικές δυνάμεις.

Προβλήματα και συνέπειες στην Ουκρανία

Ωστόσο, η μη διαθεσιμότητα ή οι γεωγραφικοί και πολιτικοί περιορισμοί στη χρήση του Starshield από τις ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις προκάλεσαν σοβαρά προβλήματα στον συντονισμό των drones. Σε κρίσιμες στιγμές των επιχειρήσεων, τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη έχασαν τη δυνατότητα μετάδοσης εικόνας υψηλής ανάλυσης και καθοδήγησης σε βάθος πίσω από τις εχθρικές γραμμές.

Αυτό το γεγονός οδήγησε σε ακυρώσεις αποστολών, απώλεια πολύτιμου εξοπλισμού και καθυστερήσεις στην προσβολή στόχων υψηλής σημασίας. Η κατάσταση αυτή επιβεβαίωσε έναν θεμελιώδη κανόνα των σύγχρονων στρατιωτικών επιχειρήσεων: όποιος δεν ελέγχει τα δικά του μέσα επικοινωνίας στο Διάστημα, παραμένει ευάλωτος στις διαθέσεις και τις αποφάσεις τρίτων.

Η αντίδραση του ελληνικού Πενταγώνου

Στο ελληνικό Πεντάγωνο, οι εξελίξεις αυτές στο ανατολικό μέτωπο δεν πέρασαν απαρατήρητες από την ηγεσία. Η ηγεσία του ΓΕΕΘΑ, σε απόλυτο συντονισμό με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, προχωρά στην επιτάχυνση του προγράμματος δορυφορικής αυτονομίας.

Η κίνηση αυτή αποσκοπεί στην αποφυγή παρόμοιων προβλημάτων και στην ενίσχυση της εθνικής άμυνας μέσω της ανάπτυξης δικών της δορυφορικών δυνατοτήτων. Η στρατηγική αυτή επιλογή έρχεται ως απάντηση στην ανάγκη για πλήρη θωράκιση της Ελλάδας απέναντι στους κινδύνους της εξάρτησης από τρίτους παρόχους σε κρίσιμους τομείς επικοινωνιών και συλλογής πληροφοριών.

Με πληροφορίες από: Enikos