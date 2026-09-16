Κυριάκος Μητσοτάκης: «Τυφλό όχι» της αντιπολίτευσης για τη συνταγματική αναθεώρηση

Ευθεία βέλη προς την αντιπολίτευση έστειλε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, από το βήμα της Βουλής, ενόψει της Ολομέλειας για τη Συνταγματική Αναθεώρηση. Ο κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο για ένα «τυφλό όχι» και άσκησε σκληρή κριτική για τη στάση των κομμάτων απέναντι στις προτεινόμενες αλλαγές. Τόνισε πως η σημερινή συζήτηση καλεί όλα τα κόμματα να αναστοχαστούν τον διάλογο που μεσολάβησε, επιδιώκοντας συγκλίσεις.

Η κριτική στην αντιπολίτευση και το «τυφλό όχι»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέβηκε στο βήμα της Βουλής και άσκησε σκληρή κριτική στα κόμματα της αντιπολίτευσης για τη στάση τους στη Συνταγματική Αναθεώρηση. Υπογράμμισε ότι «δυνάμεις που αυτοπροσδιορίζονται ως τάχα σοβαρές ή υπεύθυνες, υποτάχθηκαν στο τυφλό «όχι» ή στο αμήχανο «ναι μεν αλλά»». Ειδική αναφορά έγινε στο ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη, το οποίο, όπως είπε, έφτασε στο σημείο να μην υπερψηφίζει τομές με τις οποίες συμφωνεί, μόνο και μόνο επειδή τις προτείνει η κυβέρνηση.

Ο πρωθυπουργός συνέχισε, λέγοντας πως η λογική του «όχι σε όλα» στρέφεται ευθέως κατά του πνεύματος και του γράμματος του Συντάγματος. Δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «όποιος ψηφίσει «όχι» ή «παρών», στην πράξη θα στερήσει απ’ τη χώρα την ευκαιρία να βαδίσει στο αύριο», χαρακτηρίζοντας αυτή την πράξη ως «μία επιλογή μηδενισμού των πάντων, όπως έδειξε και η πρόσφατη εμπειρία της ΔΕΘ».

Η διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης

Η τρέχουσα συνεδρίαση αποτελεί τη δεύτερη συζήτηση και ψηφοφορία για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Ο πρωθυπουργός επεσήμανε ότι το ζητούμενο αυτής της συνεδρίασης θα ήταν ποιες μεγάλες θεσμικές αλλαγές μπορεί να προωθήσει η επόμενη Βουλή και με ποια πλειοψηφία. Ο κεντρικός στόχος, όπως είχε περιγράψει ο ίδιος και τον Ιούλιο, είναι η χώρα να αποκτήσει ένα σύγχρονο Σύνταγμα που θα συμβαδίζει με την εποχή.

Ο κ. Μητσοτάκης υπενθύμισε ότι η κυβέρνηση είχε προτείνει την αλλαγή 33 διατάξεων. Τόνισε τη σημασία της διαδικασίας, η οποία καλεί όλα τα κόμματα να αναστοχαστούν τον διάλογο που έχει μεσολαβήσει, με την ελπίδα να επιτευχθούν συγκλίσεις. Ωστόσο, εξέφρασε τον φόβο ότι αυτό δεν είναι το πιο πιθανό ενδεχόμενο.

Το αποτέλεσμα της πρώτης ψηφοφορίας και η «αδιέξοδη τακτική»

Η πρώτη ψηφοφορία για τη Συνταγματική Αναθεώρηση αποκάλυψε, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, την παντελώς αδιέξοδη τακτική συνολικά της αντιπολίτευσης. Όπως ανέφερε, καμία από τις προτεινόμενες διατάξεις δεν συγκέντρωσε τις απαιτούμενες 180 ψήφους. Αυτό, κατά τον κ. Μητσοτάκη, οφείλεται στο ότι ακόμη και δυνάμεις που στον πολιτικό τους λόγο αυτοπροσδιορίζονται ως τάχα υπεύθυνες, υποτάχθηκαν στο «τυφλό όχι» ή στο «αμήχανο ναι μεν αλλά».

Ο πρωθυπουργός κατέδειξε επίσης μια αντίφαση στη στάση βουλευτών, οι οποίοι συμμετείχαν στην επιτροπή και στη συνέχεια διαφοροποιήθηκαν στην ολομέλεια. Αυτή η στάση, όπως υποστήριξε, στερεί από τη χώρα την ευκαιρία να προχωρήσει μπροστά και να αποκτήσει ένα Σύνταγμα προσαρμοσμένο στις σύγχρονες ανάγκες.

Ειδική αναφορά στο ΠΑΣΟΚ και τον κ. Ανδρουλάκη

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απευθύνθηκε ευθέως στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, κ. Ανδρουλάκη, κατηγορώντας τον πως καταστρατηγεί το Σύνταγμα. Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, το ΠΑΣΟΚ έφτασε στο σημείο να μην υπερψηφίζει τομές με τις οποίες συμφωνεί, μόνο και μόνο επειδή τις προτείνει η κυβέρνηση. Ο κ. Μητσοτάκης έθεσε το ερώτημα αν θα καταψηφίζαν ακόμη και δικές τους προτάσεις, αν αυτές είχαν υποβληθεί από την κυβέρνηση.

Ο πρωθυπουργός συνεχάρη τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας που συμμετείχαν ενεργά στη διαδικασία, καθώς και όλους τους βουλευτές που συμμετείχαν στην επιτροπή για τη Συνταγματική Αναθεώρηση. Η κριτική του προς την αντιπολίτευση εστιάστηκε στην έλλειψη συγκλίσεων και στην άρνηση να υποστηριχθούν προτάσεις που θα μπορούσαν να εκσυγχρονίσουν το Σύνταγμα της χώρας.

Με πληροφορίες από: Reader