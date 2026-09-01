Άδωνις Γεωργιάδης: Καμία συγκυβέρνηση με ΠΑΣΟΚ, ετεροβαρής η σύγκριση Τσίπρα – Ανδρουλάκη και επικίνδυνος ο Κασιδιάρης

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, απέκλεισε κατηγορηματικά κάθε ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό «Παραπολιτικά 90,1» το πρωί της Τρίτης (1/8). Παράλληλα, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του ΠΑΣΟΚ για τις προτάσεις του σχετικά με το ιδιωτικό χρέος, χαρακτηρίζοντάς τες «μνημείο ανοησίας». Ο κ. Γεωργιάδης προέβη επίσης σε εκτιμήσεις για την εκλογική δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας, ενώ αναφέρθηκε και σε άλλα πολιτικά πρόσωπα.

Απόρριψη συγκυβέρνησης με το ΠΑΣΟΚ

Ο υπουργός Υγείας ήταν κατηγορηματικός ως προς το ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ, δηλώνοντας πως «δεν υπάρχει περίπτωση». Τόνισε ότι είναι αδιανόητο να συγκυβερνήσουν με ένα κόμμα που, όπως είπε, «λέει να καταστραφεί η Ελλάδα» και «θέλει να ξαναγυρίσουμε σε μνημόνια». Η κριτική του κ. Γεωργιάδη εστιάστηκε στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους, η οποία προβλέπει τη διαγραφή του 30% της αρχικής οφειλής.

Σύμφωνα με τον ίδιο, μια τέτοια πρόταση, αν εφαρμοζόταν, θα οδηγούσε την Ελλάδα σε νέα μνημόνια την επόμενη κιόλας μέρα. Ο κ. Γεωργιάδης υποστήριξε ότι η διαγραφή μέρους της αρχικής οφειλής σε περίπτωση ένταξης σε ρύθμιση 120 δόσεων θα δημιουργούσε κίνητρο στους συνεπείς οφειλέτες να σταματήσουν να πληρώνουν τα χρέη τους. Χαρακτήρισε συγκλονιστικό το γεγονός ότι ένα κόμμα που έχει κυβερνήσει, έχει εφαρμόσει μνημόνιο και έχασε 30 μονάδες για να μείνει η Ελλάδα στο ευρώ, έρχεται το 2026 και προτείνει κάτι τέτοιο, επειδή ο κ. Τσίπρας το πέρασε στις δημοσκοπήσεις. «Αν αρχίσουν τα κόμματα να λένε τέτοια πράγματα δεν θα μείνει κολυμπηθρόξυλο», σημείωσε.

Η σύγκριση Τσίπρα – Ανδρουλάκη και οι εκλογικές εκτιμήσεις

Ο κ. Γεωργιάδης επέμεινε στην εκτίμησή του ότι το ΠΑΣΟΚ θα βρεθεί στην τρίτη θέση στις επερχόμενες εκλογές. Εξήγησε ότι στην Ελλάδα ο κόσμος ψηφίζει πρόσωπα και όχι κόμματα, προτάσεις ή προγράμματα. Σε αυτό το πλαίσιο, χαρακτήρισε τη σύγκριση μεταξύ του Αλέξη Τσίπρα και του Νίκου Ανδρουλάκη ως «ετεροβαρή».

Ο υπουργός Υγείας υποστήριξε εμφατικά ότι «170 φορές να κατεβούνε στις κάλπες, 170 φορές ο Τσίπρας θα κερδίσει τον Ανδρουλάκη». Παράλληλα, προέβη σε εκτιμήσεις για την εκλογική δύναμη των κομμάτων, δηλώνοντας ότι «δεν νομίζω ότι ο κ. Τσίπρας θα φτάσει πάνω από 18% στις εκλογές, νομίζω ότι το 18% θα είναι το ταβάνι του». Για τη Νέα Δημοκρατία, εκτίμησε ότι είναι «σίγουρα πάνω από το 30%» και ότι η αυτοδυναμία είναι «απολύτως εφικτή».

Σκληρή κριτική στον Αλέξη Τσίπρα

Ερωτηθείς για τον πρώην πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα, ο Άδωνις Γεωργιάδης δεν δίστασε να τον χαρακτηρίσει «κακό χαρακτήρα». Ανέφερε ότι «ο Τσίπρας ως πρωθυπουργός προσπάθησε να κλείσει τους πολιτικούς του αντιπάλους φυλακή με ψέματα για να κερδίσει τις εκλογές». Ο κ. Γεωργιάδης διερωτήθηκε ρητορικά αν κάποιος θα μπορούσε να τον αποκαλέσει «καλό χαρακτήρα» μετά από τέτοιες ενέργειες, προσθέτοντας ότι «μόνο ένας κακός χαρακτήρας θα έκανε κάτι τέτοιο».

Συνεχίζοντας την κριτική του, ο υπουργός Υγείας σημείωσε ότι «ο Τσίπρας καθαρίζει σαν αυγά, στεγνά, όλους τους συνεργάτες του», υπογραμμίζοντας ότι ούτε αυτό αποτελεί δείγμα καλού χαρακτήρα. Οι δηλώσεις αυτές σκιαγραφούν μια εικόνα του πρώην πρωθυπουργού ως ενός προσώπου με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά στην πολιτική του διαδρομή.

Το ενδεχόμενο κόμματος του Αντώνη Σαμαρά

Αναφορικά με τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά και το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος, ο Άδωνις Γεωργιάδης κράτησε στάση αναμονής. Δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «όταν ο κ. Σαμαράς κάνει κόμμα θα με ξαναρωτήσετε προς το παρόν κόμμα δεν βλέπω». Ο υπουργός Υγείας εξέφρασε έναν προβληματισμό για την περίπτωση που ο κ. Σαμαράς αποφασίσει να ιδρύσει κόμμα και αυτό ξεκινήσει «βρίζοντας την ΝΔ», λέγοντας ότι «δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα».

Ο Ηλίας Κασιδιάρης: «Επικίνδυνος»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Γεωργιάδης στον Ηλία Κασιδιάρη, τον οποίο χαρακτήρισε «επικίνδυνο». Εξήγησε ότι ο κίνδυνος προέρχεται τόσο από το γεγονός ότι ο Κασιδιάρης «κάνει γκελ σε ένα κομμάτι της κοινωνίας δυστυχώς», όσο και από το «ρητορικό χάρισμα» που διαθέτει. Πρόσθεσε ότι οι ιδέες του είναι «τρομακτικές», καθιστώντας τον «πολύ επικίνδυνο πολιτικά πρόσωπο».

Παρά τον χαρακτηρισμό αυτό, ο υπουργός Υγείας εξέπρασε την εκτίμηση ότι «δεν νομίζω ότι υπάρχει νομικός τρόπος να τον εμποδίσει να κατέβει υποψήφιος». Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει την πολυπλοκότητα της κατάστασης γύρω από την πολιτική παρουσία του Ηλία Κασιδιάρη.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Ieidiseis