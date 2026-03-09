Στην Κύπρο βρίσκονται σήμερα οι ηγέτες της Ελλάδας και της Γαλλίας, Κυριάκος Μητσοτάκης και Εμανουέλ Μακρόν, για να συμμετάσχουν σε τριμερή συνάντηση με τον Κύπριο πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη. Η συνάντηση διεξάγεται σε μια κρίσιμη συγκυρία, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει εισέλθει στην 10η ημέρα του, με την κατάσταση να είναι τεταμένη και τις γεωπολιτικές προκλήσεις να αυξάνονται.

Άφιξη και υποδοχή των ηγετών

Ο πρωθυπουργός Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο της Πάφου, όπου τον υποδέχτηκε ο Χριστοδουλίδης. Ακολούθως, οι ηγέτες κατευθύνθηκαν στον χώρο της συνάντησης, η οποία έχει προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί με κοινές δηλώσεις προς τα μέσα ενημέρωσης στις 14:45.

Αντικείμενο συζήτησης: Ασφάλεια και ενεργειακές εξελίξεις

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι τρεις ηγέτες θα εξετάσουν την ενίσχυση της ασφάλειας στην περιοχή, εν μέσω της κλιμακούμενης έντασης που προκαλεί ο πόλεμος στο Ιράν και οι αυξανόμενες τιμές του πετρελαίου. Σημειώνεται ότι η επίσκεψη του Μακρόν στη Κύπρο έχει και συμβολικό χαρακτήρα, καθώς αποσκοπεί να εκφράσει τη στήριξη της Γαλλίας προς την Κύπρο, η οποία έχει πληγεί από επιθέσεις, όπως το πρόσφατο περιστατικό με drone σε βρετανική στρατιωτική βάση.

Επίσκεψη στα F-16 και στρατιωτική διάσταση

Μετά την ολοκλήρωση της τριμερούς συνάντησης, οι Μητσοτάκης και Χριστοδουλίδης προγραμματίζουν να επιθεωρήσουν τα μαχητικά αεροσκάφη F-16 που βρίσκονται στην αεροπορική βάση της Πάφου. Αξιοσημείωτο είναι ότι η αρχική ατζέντα του Μακρόν περιλάμβανε και επισκέψεις σε στρατιωτικά πλοία, όπως η φρεγάτα «Κίμων» και το αεροπλανοφόρο «Charles de Gaulle». Ωστόσο, το πρόγραμμα τροποποιήθηκε, δίνοντας έμφαση στη διπλωματική διάσταση της επίσκεψης.

Αντίκτυποι των τουρκικών F-16

Νωρίτερα σήμερα, το τουρκικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε την ανάπτυξη έξι F-16 και συστημάτων αεράμυνας στα κατεχόμενα της Κύπρου, για την ενίσχυση της ασφάλειας της τουρκοκυπριακής κοινότητας. Κατά τη διάρκεια δηλώσεων του, ο Χριστοδουλίδης τόνισε ότι «η ασφάλεια της Κύπρου είναι ευθύνη και της Ευρώπης, συλλογική ευθύνη της ΕΕ», υπογραμμίζοντας την κατοχική διάσταση της τουρκικής παρουσίας στο νησί.

Σχόλιο

Η τριμερής συνάντηση στην Κύπρο αναδεικνύει την αυξανόμενη συνεργασία μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Γαλλίας σε μια περίοδο γεωπολιτικών προκλήσεων στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι κοινές δηλώσεις που αναμένονται να προκύψουν από αυτή τη συνάντηση θα μπορούσαν να καθορίσουν τη στρατηγική κατεύθυνση της συνεργασίας και να ενισχύσουν την ασφάλεια στην περιοχή, ειδικά μετά τις τελευταίες εξελίξεις με τα τουρκικά F-16.

