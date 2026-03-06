Η συλλογή Χόιερ, που περιλαμβάνει τις φωτογραφίες από την εκτέλεση 200 αγωνιστών στην Καισαριανή την Πρωτομαγιά του 1944, ανήκει πλέον στο Ελληνικό Δημόσιο. Η απόκτηση αυτή προήλθε από τις προσπάθειες του υπουργείου Πολιτισμού και της ελληνικής πρεσβείας στο Βέλγιο, οι οποίες διασφάλισαν αυτό το σημαντικό πολιτιστικό κληροδότημα.

Η ανάρτηση του Πρωθυπουργού

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις φωτογραφίες μέσω ανάρτησής του, χαρακτηρίζοντάς τες ως «μνημεία της νεότερης ελληνικής ιστορίας». Στην ανάρτηση, εξέφρασε την συγκίνηση και την υπερηφάνεια του για τους Έλληνες πατριώτες που εκτελέστηκαν, ανεξαρτήτως των ιδεολογικών ταυτίσεών τους.

Ο Πρωθυπουργός δήλωσε: «Ένιωσα συγκίνηση, ρίγος αλλά και υπερηφάνεια για τον τόπο και εκείνα τα παιδιά του». Η συλλογή Χόιερ είναι ένα μοναδικό τεκμήριο της ναζιστικής θηριωδίας και ταυτόχρονα αποτυπώνει τους αγώνες του ελληνικού λαού ενάντια στον φασισμό.

Η σημασία της συλλογής

Σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, η Ελλάδα είναι πλέον σε θέση να διαχειριστεί αυτή τη συλλογή, η οποία θα διαφυλαχθεί και θα αναδειχθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού, αποφεύγοντας την πιθανότητα να καταλήξει στο διεθνές εμπόριο. Ο Πρωθυπουργός εξέφρασε την πεποίθηση ότι οι συγγενείς των εκτελεσμένων θα νιώσουν την ίδια συγκίνηση και υπερηφάνεια, και θα πρέπει να τους παραδοθούν αντίτυπα των φωτογραφιών, ώστε να γίνουν συλλογικό κτήμα.

Η κληρονομιά του παρελθόντος

Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι, οκτώ και πλέον δεκαετίες μετά τα γεγονότα της Καισαριανής, η Ελλάδα συνεχίζει να αντλεί διδάγματα από το παρελθόν της. Η κοινή μνήμη αποτελεί συνδετικό κρίκο για την προώθηση ενός καλύτερου μέλλοντος, καθώς οι ιστορικές εμπειρίες μετατρέπονται σε γόνιμα συμπεράσματα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε τη σημασία της ελεύθερης και δημοκρατικής Ελλάδας, υπογραμμίζοντας ότι το μήνυμα των 200 της Καισαριανής είναι διαχρονικό και ενώνει όλους τους Έλληνες.

Η απόκτηση της συλλογής Χόιερ αναδεικνύει τη σημασία της διατήρησης της μνήμης και της ιστορίας, καθώς και της ανάγκης για συλλογική αναγνώριση των αγώνων που έχουν διαδραματιστεί στην ελληνική ιστορία. Η συγκίνηση και η υπερηφάνεια που εκφράζει ο Πρωθυπουργός, ενισχύουν την αξία της διατήρησης τέτοιων ντοκουμέντων, τα οποία συνδέονται με την εθνική ταυτότητα και την πάλη κατά του φασισμού.

