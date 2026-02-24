Η Όλγα Κεφαλογιάννη, γνωστή πολιτική προσωπικότητα και Υπουργός Τουρισμού, εμφανίστηκε πρόσφατα στην εκπομπή "Buongiorno" του Mega. Σε μια στιγμή που άγγιξε βαθιά το κοινό, μίλησε με δάκρυα στα μάτια για την προσωπική της ζωή και τον αγώνα της να προστατεύσει τα παιδιά της.

Η απόφαση για παραίτηση από την αγωγή

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η Όλγα Κεφαλογιάννη αναφέρθηκε στην απόφασή της να αποσύρει την αγωγή κατά του πρώην συζύγου της. Η απόφαση αυτή φαίνεται πως προήλθε από την ανάγκη της να βάλει τα παιδιά της πάνω από όλα, επιδιώκοντας μια λύση που θα εξασφαλίσει το καλό τους. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε: «Εγώ δεν έχω κάνει χρήση της διάταξης αυτής, προσπαθώ να βρω λύση για τα παιδιά μου, γιατί αυτό που με ενδιαφέρει είναι το συμφέρον των τετράχρονων παιδιών μου που δεν μπορούν να μιλήσουν».

Η μητρική ευθύνη και η ανησυχία

Η Κεφαλογιάννη, μητέρα δύο τετράχρονων παιδιών, υπογράμμισε την ευθύνη που νιώθει να προστατεύσει τα συμφέροντα των παιδιών της, τονίζοντας ότι αυτά δεν έχουν φωνή στο δικαστήριο. «Δεν μπορούν τα ίδια να απευθυνθούν στο δικαστήριο. Άρα εγώ ως μητέρα είμαι εκείνη που έχω την ευθύνη να προστατεύσω τα συμφέροντά τους», είπε με συγκίνηση.

Η θέση των παιδιών στην προτεραιότητά της

Η πολιτικός μίλησε για την έντονη επιθυμία της να διατηρήσει την ευτυχία και την ασφάλεια των παιδιών της, αφήνοντας πίσω της οποιονδήποτε άλλο ρόλο ή ιδιότητα. «Σκέφτομαι πάντα ότι σε κάποια χρόνια από τώρα τα παιδιά μου θα ξέρουν ότι εγώ πάνω απ’ όλα βάζω τα παιδιά μου. Ούτε κάποια άλλη ιδιότητά μου, ούτε κάποιον άλλο ρόλο μου, τίποτα άλλο! Τα παιδιά μου είναι πάνω απ’ όλα κι εγώ θα παλέψω μέχρι τέλους για το καλό των παιδιών μου».

Η δύναμη της μητρικής αγάπης

Η συνέντευξη της Όλγας Κεφαλογιάννη αποτέλεσε ένα ισχυρό μήνυμα για τη δύναμη της μητρικής αγάπης και της αφοσίωσης. Η αποφασιστικότητά της να δώσει προτεραιότητα στο μέλλον των παιδιών της, παρά το προσωπικό κόστος, αγγίζει μια ευαίσθητη χορδή πολλών γονέων που βρίσκονται σε παρόμοιες καταστάσεις.

