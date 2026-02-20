Σε βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα καταγράφεται η ένταση που προκλήθηκε στο Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, όταν αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες σε γιατρό κατά την επίσκεψη του Υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη. Το περιστατικό σημειώθηκε στις 20 Φεβρουαρίου 2026 και προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις και σχολιασμούς.

Διαξιφισμοί και σύλληψη

Στο βίντεο που κυκλοφόρησε, φαίνεται ο Υπουργός Υγείας να απευθύνεται με αυστηρό τόνο στον γιατρό Δημήτρη Ζιαζιά, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Είσαι και γιατρός, δεν ντρέπεσαι; Αυτόφωρο, να μπει μέσα». Στη συνέχεια, οι αστυνομικοί προχωρούν στη σύλληψη του γιατρού, τοποθετώντας του χειροπέδες, ενώ οι παρευρισκόμενοι παρακολουθούν έκπληκτοι τα γεγονότα.

Άδωνις Γεωργιάδης: Η θέση του υπουργού

Ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, σε δηλώσεις του μετά το περιστατικό, ανέφερε ότι η σύλληψη έγινε σύμφωνα με τη νομοθεσία, τονίζοντας την ανάγκη για τήρηση της τάξης και του σεβασμού κατά την παραμονή του σε δημόσια ιδρύματα. Υποστήριξε, επίσης, ότι η αντίδρασή του ήταν αποτέλεσμα προκλητικής συμπεριφοράς από την πλευρά του γιατρού.

Δημήτρης Ζιαζιάς: Η απάντηση του γιατρού

Από την πλευρά του, ο γιατρός Δημήτρης Ζιαζιάς χαρακτήρισε την αντίδραση του υπουργού υπερβολική και αδικαιολόγητη. Σε δήλωσή του, ανέφερε ότι δεν είχε πρόθεση να προσβάλει το υπουργικό πρόσωπο ή να διαταράξει την ομαλή λειτουργία του νοσοκομείου. Εξέφρασε, επίσης, την ανησυχία του για την ελευθερία έκφρασης στον χώρο της υγείας.

Αντιδράσεις από τον ιατρικό κόσμο

Το περιστατικό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στον ιατρικό κόσμο, με πολλούς συναδέλφους του γιατρού να εκφράζουν την αλληλεγγύη τους. Η Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Αττικής καταδίκασε τη σύλληψη, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ελεύθερης έκφρασης των επαγγελματιών υγείας. Καλέσαν επίσης το Υπουργείο Υγείας να επανεξετάσει τις προσεγγίσεις του στη διαχείριση τέτοιων περιστατικών.

Πολιτικές προεκτάσεις

Το γεγονός έλαβε πολιτική διάσταση, με αντιπολιτευόμενα κόμματα να επικρίνουν τη στάση του Άδωνι Γεωργιάδη ως αυταρχική και κατασταλτική. Ζητήθηκε η διερεύνηση του περιστατικού και η διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων στον τομέα της υγείας. Η κυβέρνηση, από την άλλη πλευρά, υποστηρίζει ότι η σύλληψη ήταν απαραίτητη για τη διατήρηση της τάξης.

Το περιστατικό αυτό αναδεικνύει τις προκλήσεις και τις εντάσεις που μπορούν να προκύψουν όταν οι πολιτικοί επικεφαλής συναντώνται με επαγγελματίες της πρώτης γραμμής, ειδικά σε κρίσιμους τομείς όπως η υγεία.

Ο γιατρός, Δημήτρης Ζιαζιάς, αναφέρει μεταξύ άλλων: «Κατά τη διάρκεια της ειρηνικής μας διαδήλωσης και ενώ οι αστυνομικοί και τα ΜΑΤ μας απωθούσαν βίαια για να ανοίξουν δρόμο στον Α.Γεωργιάδη, ένιωσα ότι κάποιος με τραβάει από πίσω και σε λίγα δευτερόλεπτα βρέθηκα μέσα στο χώρο που ήταν μαζεμένοι οι επίσημοι.

Συνειδητοποίησα ότι αυτοί που με τραβούσαν και με προπηλάκιζαν ήταν αστυνομικοί με πολιτικά, πιθανά της ασφάλειας (4 ή 5) και σε λίγο περικυκλώθηκα και από αστυνομικούς των ΜΑΤ, καθώς και τον Α.Γεωργιάδη και Δ.Μαρκόπουλο, βουλευτή της ΝΔ.

Ούρλιαζαν σε έξαλλη κατάσταση ότι έφτυσα τον υπουργό και αυτό θα το πληρώσω. Μου πέρασαν χειροπέδες πισθάγκωνα με εντολή Γεωργιάδη και Μαρκόπουλου («συλλάβετέ τον αυτόν»). Με οδήγησαν σε ένα πλαϊνό χώρο για να μη με βλέπουν οι επίσημοι και τα κανάλια (είναι ο χώρος όπου εκτυλίσσεται το αναρτημένο βίντεο). Το βίντεο κόβεται στο σημείο όπου ο Α.Γεωργιάδης σε έξαλλη κατάσταση με απειλεί προσωπικά ότι θα με απολύσει. Όλο το βίντεο το έχει στην κατοχή του ο κύριος που τον συνόδευε και βιντεοσκοπούσε τα πάντα. Τον προκαλώ κι αυτόν να το δημοσιεύσει για να δει ο κόσμος τι απειλές εκστόμισε ο Α.Γεωργιάδης εναντίον μου.

Μαθημένος να μη λογοδοτεί και να παραβιάζει καθημερινά τους νόμους (μόλις την περασμένη εβδομάδα ομολόγησε μόνος του παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου στην υπόθεση του Α.Τ. Εξαρχείων), ο υπουργός αποδεικνύει σε κοινή θέα ότι έχει ξεφύγει. Το «θα σε απολύσω» έρχεται από άλλες εποχές, ειδικά όταν απευθύνεται από έναν ημιμαθή, σε μόνιμη κατάσταση έξαλλο και χυδαιολογούντα υπουργό προς ένα γιατρό σε μάχιμη θέση σε δημόσιο νοσοκομείο που τιμά τον όρκο του και ασκεί το αναφαίρετο δικαίωμα της διαμαρτυρίας.

Στη συνέχεια, με μετέφεραν σε άλλο χώρο των ΤΕΠ δεμένο με χειροπέδες όπου έμεινα φρουρούμενος από αστυνομικούς μέχρι το τέλος της φιέστας.

Τότε ο Α. Γεωργιάδης ήρθε με δήθεν συγκαταβατικό ύφος να μου πει ότι δεν θέλει να δώσει συνέχεια στο περιστατικό, δεν θέλει να με στείλει στο κρατητήριο κτλ απαιτώντας να του πω συγγνώμη. Του απάντησα ότι δεν πρόκειται να πω συγνώμη για κάτι που δεν έκανα και ότι αυτός που δέχτηκε τη μεγαλύτερη βία ήμουν εγώ. Συγγνώμη πρέπει να ζητήσει ο ίδιος για τον τρόπο με τον οποίο μπήκε στο νοσοκομείο, ως στρατός κατοχής. Το βράδυ με ειδοποίησαν φίλοι ότι βγήκε στα κανάλια και είπε ότι “μου τη χάρισε γιατί θα μπορούσε να με στείλει στο κρατητήριο''».

