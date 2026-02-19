Έντονη ήταν η αντίδραση του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, σχετικά με τα επεισόδια που σημειώθηκαν κατά την επίσκεψή του στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας. Ο υπουργός, μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, παρέθεσε οπτικοακουστικό υλικό από τις στιγμές της έντασης, αντικρούοντας τις επικρίσεις περί απρόκλητης αστυνομικής βίας.

Η τοποθέτηση του υπουργού μέσω των Social Media

Ο κ. Γεωργιάδης, αναπαράγοντας βίντεο από την πλατφόρμα Χ, υπογράμμισε ότι η ύπαρξη καμερών αποκαλύπτει την πραγματική εικόνα των γεγονότων.

Το σχόλιο για τις κάμερες: «Φανταστείτε τι θα έλεγαν αν δεν υπήρχαν οι κάμερες», σημείωσε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι οι διαδηλωτές επιτέθηκαν συνεχόμενα στον ίδιο και στις αστυνομικές δυνάμεις.

Απάντηση στα κόμματα: Κατηγόρησε πολιτικούς σχηματισμούς για «θράσος», καθώς υποστηρίζουν ότι η αστυνομία έδρασε χωρίς αιτία.

Δικαίωμα στη διαμαρτυρία: Σε τηλεοπτικές του δηλώσεις, ξεκαθάρισε ότι ενώ η διαμαρτυρία είναι συνταγματικά κατοχυρωμένη, η χρήση βίας είναι απαράδεκτη και αποτελεί πρόβλημα.

Επειδή κάποιοι και κάποια κόμματα έχουν το θράσος να λένε ότι σήμερα στη Νίκαια, «απρόκλητα» η Αστυνομία κτύπησε τους διαδηλωτές δείτε με τα μάτια σας μερικές επιπλέον σκηνές από την συνεχιζόμενη επίθεση των διαδηλωτών σε μένα και στην Αστυνομία. Φανταστείτε αν τα λένε αυτά με… pic.twitter.com/yxFEMYEYF8 — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) February 19, 2026

Η σύλληψη ιατρού και η απόφαση του υπουργού

Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός ιατρού, ωστόσο η εξέλιξη της υπόθεσης πήρε διαφορετική τροπή μετά από παρέμβαση του κ. Γεωργιάδη.

Ελευθερία χωρίς μήνυση: Ο υπουργός αποκάλυψε ότι ζήτησε να αφεθεί ελεύθερος ο συλληφθείς ιατρός, αποφασίζοντας να μην κινηθεί νομικά εναντίον του.



Ο υπουργός αποκάλυψε ότι ζήτησε να αφεθεί ελεύθερος ο συλληφθείς ιατρός, αποφασίζοντας να μην κινηθεί νομικά εναντίον του. Το σκεπτικό: Ανέφερε ότι ως υπουργός Υγείας θεωρεί πως δεν είναι σωστό να οδηγεί ιατρούς στα δικαστήρια, παρά την επίθεση που δέχθηκε.

Το χρονικό της έντασης στη Νίκαια

Τα επεισόδια ξέσπασαν στον προαύλιο χώρο του νοσοκομείου κατά την άφιξη του υπουργού για τα εγκαίνια των νέων Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ).

Η αφορμή: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας υγειονομικών που εξέφραζαν την αντίθεσή τους στις πολιτικές της κυβέρνησης στον τομέα της υγείας.



Συγκέντρωση διαμαρτυρίας υγειονομικών που εξέφραζαν την αντίθεσή τους στις πολιτικές της κυβέρνησης στον τομέα της υγείας. Η σύγκρουση: Η κατάσταση οξύνθηκε γρήγορα, με αποτέλεσμα να σημειωθούν συμπλοκές ανάμεσα σε διαδηλωτές και δυνάμεις των ΜΑΤ που περιφρουρούσαν τον χώρο.

