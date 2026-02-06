Σε κλίμα έντονης αναταραχής στις Ένοπλες Δυνάμεις, ο 54χρονος Σμήναρχος που κατηγορείται για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας πέρασε σήμερα το κατώφλι του Αεροδικείου στην οδό Σούτσου. Ο ανώτερος αξιωματικός, που μέχρι πρότινος εκτελούσε χρέη διοικητή σε κρίσιμη μονάδα της Πολεμικής Αεροπορίας στο Καβούρι, βρίσκεται αντιμέτωπος με βαρύτατες κατηγορίες που επισύρουν ποινή κάθειρξης έως και 20 έτη.

Η ομολογία και το δίκτυο στρατολόγησης

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο 54χρονος αξιωματικός ομολόγησε τις πράξεις του ενώπιον των αρχών. Η δράση του δεν περιοριζόταν μόνο στη διαρροή απορρήτων, καθώς κατηγορείται ότι προσπαθούσε ενεργά να στρατολογήσει και άλλους συναδέλφους του στο δίκτυο πληροφοριών που είχε στήσει, λειτουργώντας ως σύνδεσμος κινεζικών φορέων εντός του ελληνικού στρατεύματος.

Στο στόχαστρο ΝΑΤΟϊκά σχέδια και υψηλή τεχνολογία

Η σοβαρότητα της υπόθεσης έχει κινητοποιήσει και τις συμμαχικές δυνάμεις, με τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις. Ο Σμήναρχος φέρεται να είχε πρόσβαση σε:

Ευαίσθητα σχέδια ανάπτυξης τεχνολογίας, την ώρα που οι αμυντικές υποδομές της χώρας βρίσκονται σε φάση αναβάθμισης.

Απόρρητα ΝΑΤΟϊκά δεδομένα που αφορούν την εθνική ασφάλεια και την άμυνα της ευρύτερης περιοχής.

Η «διαδρομή» των πληροφοριών

Οι στρατιωτικές υπηρεσίες διαπίστωσαν ότι το τελευταίο διάστημα ο 54χρονος απέστελλε ηλεκτρονικά τα διαβαθμισμένα δεδομένα απευθείας σε φορείς στην Κίνα. Οι αρχές κάνουν λόγο για μια «ξεκάθαρη υπόθεση κατασκοπείας» που προκαλεί τεράστια ζημιά στα εθνικά συμφέροντα, ενώ έχουν ήδη ληφθεί έκτακτα μέτρα για τον περιορισμό της ζημιάς και την ενημέρωση των αρμόδιων διεθνών αρχών.

