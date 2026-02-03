Η απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη να ανοίξει τώρα τη συζήτηση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση δεν είναι απλώς μια θεσμική πρωτοβουλία, αλλά μια κίνηση που προκαλεί έντονες αντιδράσεις για το timing και το πραγματικό της περιεχόμενο.

Ενώ το Μαξίμου κάνει λόγο για «εκσυγχρονισμό», η αντιπολίτευση και μεγάλο μέρος της κοινωνίας βλέπουν μια απόπειρα αλλαγής της ατζέντας από τα φλέγοντα ζητήματα της καθημερινότητας.

Η «νέα» μονιμότητα στο Δημόσιο: Εκσυγχρονισμός ή έλεγχος;

Η πρόταση για τον επανακαθορισμό της μονιμότητας (Άρθρο 103) μέσω της «διαρκούς αξιολόγησης» είναι το σημείο που θα προκαλέσει τη μεγαλύτερη σύγκρουση.

Η κυβερνητική θέση: Προβάλλεται ως το «φάρμακο» κατά της δυσλειτουργίας του κράτους.



Προβάλλεται ως το «φάρμακο» κατά της δυσλειτουργίας του κράτους. Η κριτική: Υπάρχει ορατός κίνδυνος η αξιολόγηση να χρησιμοποιηθεί ως μοχλός πίεσης, οδηγώντας σε ένα πιο «κομματικό» και λιγότερο ανεξάρτητο δημόσιο, όπου οι υπάλληλοι θα φοβούνται να εναντιωθούν σε παράτυπες εντολές.

Άρθρο 86: Η δοκιμασία της αξιοπιστίας

Μετά τα Τέμπη και τις υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, η κοινωνία απαιτεί την κατάργηση των προνομίων των υπουργών. Η κυβέρνηση προτείνει αλλαγές, όμως η κριτική είναι αμείλικτη:

Θεωρείται υποκριτικό να προτείνεται τώρα η αλλαγή του άρθρου 86 από την ίδια πλειοψηφία που το χρησιμοποίησε επανειλημμένα για να απορρίψει προανακριτικές επιτροπές.

Η «χρηστική» γωνία: Πώς επηρεάζεται ο πολίτης

Η αναθεώρηση αυτή δεν είναι μια θεωρητική συζήτηση νομικών, αλλά αγγίζει την τσέπη και τα δικαιώματά σας:

Δημόσιες Υπηρεσίες: Αν η μονιμότητα αποδυναμωθεί, οι υπηρεσίες που λαμβάνει ο πολίτης μπορεί να γίνουν πιο ευάλωτες σε πολιτικές παρεμβάσεις. Παιδεία (Άρθρο 16): Η νομιμοποίηση των ιδιωτικών πανεπιστημίων αλλάζει τον χάρτη της εκπαίδευσης, φέρνοντας όμως τον κίνδυνο μιας παιδείας «δύο ταχυτήτων», όπου η ποιότητα θα είναι συνδεδεμένη με το κόστος των διδάκτρων. Δικαιοσύνη: Η συζήτηση για τον τρόπο επιλογής της ηγεσίας των δικαστηρίων θα κρίνει αν θα έχουμε μια πραγματικά ανεξάρτητη δικαιοσύνη ή μια δικαιοσύνη που θα «ακούει» το Μαξίμου.

Το διακύβευμα: Η χώρα έχει ανάγκη από ένα Σύνταγμα που προστατεύει τον πολίτη από την κρατική αυθαιρεσία και όχι από ένα Σύνταγμα που διευκολύνει την εκάστοτε κυβέρνηση να επιβάλλει τις επιλογές της χωρίς ελέγχους.

