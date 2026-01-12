Σε θρίλερ εξελίσσεται η αυριανή συνάντηση του Πρωθυπουργού με τους αγρότες. Η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων καταγγέλλει την κυβέρνηση για απόπειρα διχασμού του κινήματος, με την τάση για «όχι» στον διάλογο να κερδίζει έδαφος στις συνελεύσεις της Νίκαιας.

Το «αγκάθι» της εκπροσώπησης

Η εμπλοκή ξεκίνησε όταν το Μέγαρο Μαξίμου πρότεινε τη διεξαγωγή δύο ξεχωριστών συναντήσεων με 20μελείς επιτροπές:

Η 1η επιτροπή: Θα αποτελείται από την Πανελλαδική Επιτροπή των μπλόκων.

Η 2η επιτροπή: Θα περιλαμβάνει μπλόκα που έχουν διαφοροποιηθεί (π.χ. Πράσινα Φανάρια) και εκπροσώπους από την Κρήτη.

Οι αγρότες της Πανελλαδικής Επιτροπής (που εκπροσωπούν 57 μπλόκα) θεωρούν την κίνηση αυτή «επικοινωνιακό τρικ» και προσπάθεια απομόνωσης των πιο «σκληρών» αγωνιστών. Ζητούν να προσέλθουν ως ένα ενιαίο μέτωπο 35 ατόμων (25 αγρότες και 10 κτηνοτρόφοι/μελισσοκόμοι).

«Δεν θα παίξουμε την κολοκυθιά»

Εκπρόσωποι των αγροτών από όλη την Ελλάδα εκφράζουν την έντονη δυσαρέσκειά τους:

Ρίζος Μαρούδας (Λάρισα): «Η δική μας θέση παραμένει αμετακίνητη. Η κυβέρνηση υπονομεύει την κουβέντα».

Λουκάς Βούλγαρης (Κάστρο Βοιωτίας): «Θέλουν να διαλύσουν το αγροτικό μέτωπο, δεν θα τα καταφέρουν».

Σωκράτης Αλειφτήρας: «Η γενική τάση αυτή τη στιγμή είναι να μην προσέλθουμε στον διάλογο».

Η στάση της κυβέρνησης

Από την πλευρά του, ο Παύλος Μαρινάκης ξεκαθάρισε ότι ο Πρωθυπουργός δεν θα δεχθεί τελεσίγραφα και ότι η απόφαση για δύο συναντήσεις πάρθηκε επειδή οι ίδιοι οι αγρότες δεν ήθελαν να είναι μαζί. Ο Κωστής Χατζηδάκης συμπλήρωσε πως «ο διάλογος χρειάζεται δύο» και κάλεσε τους συνδικαλιστές να μην καθοδηγούνται από κομματικά συμφέροντα.

Τι θα γίνει αύριο;

Ενώ τα μπλόκα στη Νίκαια συνεδριάζουν για την τελική τους απόφαση, οι αγρότες από τα Πράσινα Φανάρια δηλώνουν ότι θα παραστούν κανονικά στο ραντεβού των 15:00, διαχωρίζοντας τη θέση τους από την Πανελλαδική Επιτροπή. Η επόμενη ώρα είναι κρίσιμη: Αν η Πανελλαδική Επιτροπή επιμείνει στο «όχι», η συνάντηση στο Μαξίμου θα γίνει μόνο με τους «πρόθυμους», γεγονός που αναμένεται να πυροδοτήσει νέο γύρο κλιμάκωσης στους δρόμους.

