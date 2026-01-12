Με δύο διαφορετικές επιτροπές θα συναντηθεί αύριο ο Πρωθυπουργός, σε μια προσπάθεια να καλυφθούν οι εξειδικευμένες ανάγκες γεωργών, κτηνοτρόφων και αλιέων. Στο επίκεντρο βρίσκονται το ενεργειακό κόστος, οι διαρθρωτικές εκκρεμότητες και η ευρωπαϊκή συμφωνία με τη Λατινική Αμερική που απειλεί την εγχώρια παραγωγή.

Το πρόγραμμα των συναντήσεων

Η κυβέρνηση αποδέχθηκε το αίτημα των αγροτών για διακριτή εκπροσώπηση, προγραμματίζοντας δύο συναντήσεις:

13:00: Συνάντηση με την επιτροπή που εκπροσωπεί τους γεωργούς από όλες τις περιφέρειες της χώρας.

15:00: Συνάντηση με κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους και αλιείς. Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι η απόφαση αυτή ελήφθη «καλή τη πίστει», παρά την αρχική επιδίωξη για μία ενιαία αντιπροσωπεία.

Τα τρία «καυτά» θέματα στο τραπέζι

Οι αγρότες προσέρχονται με μια ατζέντα που αγγίζει τη βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεών τους:

1. Κόστος Ενέργειας & Πετρέλαιο

Είναι το νούμερο ένα αίτημα. Οι παραγωγοί ζητούν αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία και πλαφόν στην τιμή του αγροτικού ρεύματος (στα 7 λεπτά/Kwh). Ωστόσο, το Μαξίμου κρατά «μικρό καλάθι», τονίζοντας ότι τα δημοσιονομικά περιθώρια είναι εξαιρετικά στενά.

2. Η Συμφωνία Mercosur

Η συμφωνία ελεύθερου εμπορίου της ΕΕ με τις χώρες της Λατινικής Αμερικής (Βραζιλία, Αργεντινή κ.α.) αποτελεί «κόκκινο πανί».

Ο κίνδυνος: Οι αγρότες φοβούνται αθρόες εισαγωγές προϊόντων (ειδικά ρυζιού και σιτηρών) σε τιμές που δεν μπορούν να ανταγωνιστούν, λόγω των χαμηλότερων περιβαλλοντικών προτύπων εκτός ΕΕ.

Η θέση της κυβέρνησης: Υποστηρίζει ότι υπάρχουν δικλείδες προστασίας, όμως οι παραγωγοί της Βόρειας Ελλάδας παραμένουν σε αναβρασμό.

3. Διαρθρωτικά & Επιδοτήσεις

Ένα κρίσιμο τεχνικό ζήτημα είναι η μη διασύνδεση του Ε9 με το Κτηματολόγιο. Αυτό το κενό οδηγεί σε αποκλεισμό χιλιάδων αγροτών από τις επιδοτήσεις, ειδικά όσων καλλιεργούν μισθωμένα αγροτεμάχια με ιδιοκτησιακές εκκρεμότητες.

Η στάση στα μπλόκα

Προς το παρόν, τα τρακτέρ παραμένουν στις εθνικές οδούς χωρίς να εμποδίζουν την κυκλοφορία. Οι αγρότες αποφάσισαν να μην κατέβουν στην Αθήνα αύριο, αναμένοντας τα αποτελέσματα του διαλόγου. Ωστόσο, προειδοποιούν με κλιμάκωση σε περίπτωση «ναυαγίου».

