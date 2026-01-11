Αποδέχθηκε το αίτημα των μπλόκων ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Γιατί θα γίνουν δύο ξεχωριστές συναντήσεις, ποιες είναι οι κυβερνητικές υποχωρήσεις για πετρέλαιο και ρεύμα και το «αγκάθι» της ευρωπαϊκής συμφωνίας.

Πολιτική λύση στο «αγκάθι» των αγροτικών κινητοποιήσεων αναζητά η κυβέρνηση, με τον Πρωθυπουργό να ανοίγει τις πόρτες του Μεγάρου Μαξίμου την Τρίτη 13 Ιανουαρίου. Σε μια κίνηση τακτικής, το Μαξίμου δέχθηκε να πραγματοποιηθούν δύο διαφορετικές συναντήσεις, καθώς οι εκπρόσωποι των μπλόκων δεν κατάφεραν να συμφωνήσουν σε κοινή εκπροσώπηση.

Οι δύο συναντήσεις της Τρίτης

Κυβερνητικά στελέχη υπογράμμισαν πως η πρόθεση ήταν μία ενιαία συνάντηση, ωστόσο «καλή τη πίστει» έγιναν δεκτές οι δύο συνθέσεις έως 20 ατόμων η καθεμία. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης έχει ήδη ζητήσει τα ονόματα των εκπροσώπων, ενώ οι ακριβείς ώρες θα οριστικοποιηθούν τη Δευτέρα.

Τα 4 βασικά αιτήματα που ικανοποιούνται

Σύμφωνα με τον υφυπουργό Χρήστο Κέλλα, η κυβέρνηση έχει ήδη ανταποκριθεί στα τέσσερα κύρια αιτήματα για το κόστος παραγωγής:

Αγροτικό Ρεύμα: Μείωση της τιμής στα 8,5 λεπτά την κιλοβατώρα (για όσους δεν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές). Αγροτικό Πετρέλαιο: Επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) απευθείας στην αντλία και αύξηση της ποσότητας κατά 50%. Αποζημιώσεις ΕΛΓΑ: Καταβολή στο 100% της ασφαλιστικής αξίας για θεομηνίες και παγετό. Ενίσχυση Προϊόντων: Διάθεση 160 εκατ. ευρώ από τη βασική ενίσχυση σε κτηνοτροφία, σιτάρι και βαμβάκι.

Το «αγκάθι» της Mercosur

Το νέο μεγάλο μέτωπο ακούει στο όνομα Mercosur (η εμπορική συμφωνία ΕΕ με χώρες της Λατινικής Αμερικής). Οι αγρότες καταγγέλλουν ότι η συμφωνία αυτή τους εξωθεί στην έξοδο από το επάγγελμα, καθώς θα εισάγονται φθηνά προϊόντα αμφιβόλου ποιότητας. Από την πλευρά της, η κυβέρνηση τονίζει ότι η συμφωνία έχει ήδη ψηφιστεί στην Ευρώπη και η στάση της Ελλάδας δεν θα μπορούσε να αλλάξει το αποτέλεσμα.

