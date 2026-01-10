Με μήνυμα σταθερότητας στην ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Σε μια κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία, η κυβέρνηση αποφάσισε την παράταση της θητείας των Αρχηγών των Γενικών Επιτελείων, καθώς και των επικεφαλής της Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος. Δείτε αναλυτικά τα ονόματα και το σκεπτικό της απόφασης.

Η συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ) πραγματοποιήθηκε το πρωί του Σαββάτου στο Μέγαρο Μαξίμου. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη, αποφασίστηκε ομόφωνα η παραμονή της υφιστάμενης ηγεσίας για το επόμενο διάστημα.

Οι Αρχηγοί που παραμένουν στις Ένοπλες Δυνάμεις:

ΓΕΣ: Παρατείνεται η θητεία του Αντιστρατήγου Γεωργίου Κωστίδη.

ΓΕΝ: Παραμένει ο Αντιναύαρχος Δημήτριος Ελευθέριος Κατάρας.

ΓΕΑ: Συνεχίζει ο Αντιπτέραρχος Δημοσθένης Γρηγοριάδης.

Σώματα Ασφαλείας: Η σταθερότητα επεκτείνεται και στα Σώματα Ασφαλείας, καθώς το ΚΥΣΕΑ αποφάσισε την παράταση της θητείας:

Του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστρατήγου Δημητρίου Μάλλιου.

Του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστρατήγου Θεοδώρου Βάγια.

Το σκεπτικό της απόφασης: Η κίνηση αυτή ερμηνεύεται από πολιτικούς αναλυτές ως επιθυμία της κυβέρνησης να διατηρήσει την επιχειρησιακή συνέχεια σε μια περίοδο που η Ελλάδα θωρακίζεται αμυντικά. Η εμπιστοσύνη στα πρόσωπα που ηγούνται των Επιτελείων διασφαλίζει ότι δεν θα υπάρξουν κενά διοίκησης εν μέσω των τακτικών κρίσεων.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης συζητήθηκαν τρέχοντα θέματα εθνικής ασφάλειας και η πορεία των εξοπλιστικών προγραμμάτων της χώρας.

