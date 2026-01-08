Σε μια κίνηση καλής θέλησης προχωρούν οι αγρότες, καθώς αποδέχονται την πρόσκληση του Πρωθυπουργού για διάλογο την ερχόμενη Τρίτη. Από αύριο, Παρασκευή 9/1, οι δρόμοι αναμένεται να δοθούν και πάλι στην κυκλοφορία, ωστόσο τα μπλόκα παραμένουν σε ετοιμότητα.

Η απόφαση ελήφθη μετά από διαβουλεύσεις στα μεγάλα μπλόκα της χώρας, με τους αγρότες να δείχνουν πρόθεση για εκτόνωση της έντασης, χωρίς όμως να υποχωρούν από τα βασικά τους αιτήματα.

Τι αλλάζει από αύριο στους δρόμους

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, από το πρωί της Παρασκευής οι αποκλεισμοί στις εθνικές οδούς θα αρχίσουν να αίρονται. Αυτό σημαίνει ότι:

Τέμπη, Κάστρο και Μάλγαρα: Οι οδηγοί θα μπορούν να διέρχονται κανονικά, χωρίς τις εξαντλητικές παρακάμψεις των τελευταίων ημερών.

Η στάση των τρακτέρ: Τα γεωργικά μηχανήματα δεν θα αποσυρθούν στα χωριά. Θα παραμείνουν παραταγμένα στην άκρη των δρόμων, θυμίζοντας στην κυβέρνηση ότι η "πολεμική" ετοιμότητα παραμένει αν ο διάλογος αποβεί άκαρπος.



Το κρίσιμο Σαββατοκύριακο

Παρά τη θετική εισήγηση, η οριστική και επίσημη απόφαση θα σφραγιστεί στη νέα πανελλαδική σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί μέσα στο Σαββατοκύριακο. Εκεί θα οριστεί και η 15μελής επιτροπή που θα περάσει την πόρτα του Μεγάρου Μαξίμου την Τρίτη 13 Ιανουαρίου.

Η κυβερνητική στάση

Η κυβέρνηση, μέσω του Παύλου Μαρινάκη, χαιρέτισε την πρόθεση για άνοιγμα των δρόμων, επαναλαμβάνοντας όμως ότι ο διάλογος μπορεί να γίνει μόνο σε κλίμα ηρεμίας και όχι υπό την πίεση κλειστών εθνικών αρτηριών.

