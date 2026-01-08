Σε τροχιά αποκλιμάκωσης μπαίνει η αγροτική αναταραχή, καθώς οι αγρότες φαίνεται πως αποδέχονται το κάλεσμα της κυβέρνησης για διάλογο. Μετά από μέρες αποκλεισμών που έκοψαν την Ελλάδα στα δύο, οι δρόμοι αναμένεται να ανοίξουν την Παρασκευή (9/1), ως κίνηση καλής θέλησης πριν από τη συνάντηση στο Μαξίμου.

Η κρίσιμη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη 13 Ιανουαρίου, ωστόσο το Σαββατοκύριακο θα είναι καθοριστικό, καθώς στη νέα πανελλαδική σύσκεψη θα οριστικοποιηθούν τα πρόσωπα της επιτροπής και τα τελικά αιτήματα.

Οι «σκληροί» όροι της κυβέρνησης

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ξεκαθάρισε ότι ο διάλογος δεν θα γίνει υπό καθεστώς εκβιασμού. Οι δύο απαράβατοι όροι είναι:

Ανοιχτοί δρόμοι: «Με μπλόκα εν ισχύ δεν μπορεί να γίνει διάλογος», τόνισε χαρακτηριστικά.

Αντιπροσωπευτική εκπροσώπηση: Το κλιμάκιο των αγροτών πρέπει να εκφράζει το σύνολο των μπλόκων από όλη την επικράτεια.

Παράλληλα, η κυβέρνηση έστειλε μήνυμα μηδενικής ανοχής για αποκλεισμούς κρίσιμων υποδομών (λιμάνια, αεροδρόμια), καλώντας την Αστυνομία να επέμβει όπου κριθεί απαραίτητο για τη διασφάλιση της οικονομικής λειτουργίας της χώρας.

Κυκλοφοριακό «έμφραγμα»: Πού υπάρχουν ακόμα προβλήματα

Παρά την πρόθεση για άνοιγμα των δρόμων από αύριο, η κατάσταση στο οδικό δίκτυο παραμένει δύσκολη για σήμερα Πέμπτη.

Στερεά Ελλάδα: Μεγάλες εκτροπές στον Α.Θ.Ε. στο ύψος του Μπράλου, της Αταλάντης, της Θήβας και του Κάστρου. Η κυκλοφορία διεξάγεται από παρακαμπτήριους, αυξάνοντας σημαντικά τον χρόνο μετακίνησης.

Θεσσαλία: Κλειστός παραμένει ο Π.Α.Θ.Ε. από τον Κόμβο Πλατυκάμπου έως τον Πλαταμώνα. Τα φορτηγά άνω των 3,5 τόνων εκτρέπονται μέσω Γρεβενών και Εγνατίας Οδού.

Πελοπόννησος: Διακοπές κυκλοφορίας στον άξονα Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαμάτα, με την κίνηση να διεξάγεται μέσω της Επ.Ο. Άστρους-Άργους.

Χαλκίδα: Κλειστή παραμένει η Υψηλή Γέφυρα, με την κυκλοφορία να διοχετεύεται από την Παλαιά Γέφυρα.

Η επόμενη μέρα

Οι αγρότες ξεκαθαρίζουν πως το άνοιγμα των δρόμων δεν σημαίνει αποχώρηση των τρακτέρ. Τα μηχανήματα θα παραμείνουν στην άκρη του οδοστρώματος, περιμένοντας τα αποτελέσματα της συνάντησης της Τρίτης. Αν οι δεσμεύσεις του Πρωθυπουργού δεν κριθούν ικανοποιητικές, προειδοποιούν με άμεση επιστροφή στους αποκλεισμούς.



Το madata.gr παρακολουθεί λεπτό προς λεπτό τις αποφάσεις των μπλόκων.

προηγούμενη ενημέρωση

Σε κατάσταση πολιορκίας η χώρα με 48ωρους αποκλεισμούς σε εθνικές οδούς και τελωνεία. Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση ανοίγει ξανά την πόρτα του Μαξίμου για την Τρίτη 13/1, θέτοντας όμως ως απαράβατο όρο τους ανοιχτούς δρόμους.

Η Πέμπτη 8 Ιανουαρίου εξελίσσεται σε μια ημέρα ακραίας έντασης. Από τη μία, οι αγρότες κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους θεωρώντας τα μέτρα στήριξης «ψίχουλα» και από την άλλη, η κυβέρνηση ξεκαθαρίζει πως δεν υπάρχουν άλλα δημοσιονομικά περιθώρια, καλώντας σε διάλογο μόνο για θεσμικά ζητήματα.

1. Η Πολιτική Εξέλιξη: Ραντεβού την Τρίτη υπό προϋποθέσεις

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, απηύθυνε νέα πρόσκληση στους αγρότες να συναντηθούν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη την Τρίτη 13 Ιανουαρίου. Ωστόσο, το μήνυμα ήταν σαφές:

Όχι άλλα μέτρα: «Το οικονομικό πακέτο έχει κλείσει. Όποιος ζητάει παραπάνω, ζητάει επιπλέον φορολόγηση της κοινωνίας».

Ανοιχτοί δρόμοι: «Διάλογος με κλειστές αρτηρίες και μπλόκα δεν γίνεται».

Ενιαία εκπροσώπηση: Η κυβέρνηση ζητά ένα αναλογικό κλιμάκιο που θα εκπροσωπεί όλα τα μπλόκα πανελλαδικά.



2. Ο Χάρτης του Χάους: Πού είναι κλειστή η Ελλάδα (Live)

Το εθνικό οδικό δίκτυο παρουσιάζει εικόνα «εμφράγματος». Οι αγρότες προχωρούν σε 48ωρους (και σε ορισμένα σημεία 4ήμερους) αποκλεισμούς:

Κάστρο Βοιωτίας: Πλήρης αποκλεισμός της Αθηνών-Λαμίας. Στόχος των αγροτών είναι να παραμείνει κλειστή για 4 ημέρες.

Τέμπη: Τα τρακτέρ έχουν καταλάβει τις σήραγγες. Οι αγρότες έκαψαν μπάλες με άχυρα, δημιουργώντας αποπνικτική ατμόσφαιρα.

Μάλγαρα: Κλειστή η Εθνική Οδός και στα δύο ρεύματα.

Ιονία Οδός: Μπλόκο στα διόδια Αγγελοκάστρου. Η κυκλοφορία εκτρέπεται μέσω Κουβαρά και Χαλικίου.

Χαλκίδα: Σε διήμερο αποκλεισμό βρίσκεται η Υψηλή Γέφυρα Χαλκίδας.

Μέτωπο Κακαβιάς: «Κυνηγητό» ΜΑΤ και αγροτών στο Καλπάκι. Παρά το αστυνομικό μπλόκο, αγρότες πέρασαν από χωράφια και απέκλεισαν την εθνική οδό στον Παρακάλαμο.

Πελοπόννησος: Κλειστοί οι κόμβοι Εγλυκάδας (Πάτρα), Χανάκια (Ηλεία) και Θουρίας (Μεσσηνία).



3. Οδηγός Επιβίωσης: Πώς θα κινηθείτε (Εκτροπές Τροχαίας)

Αν πρέπει να ταξιδέψετε, οπλιστείτε με υπομονή. Οι βασικές εκτροπές είναι:

Προς Θεσσαλονίκη: Εκτροπή από τον Α/Κ Ριτσώνας (75ο χλμ) μέσω Θήβας, Λιβαδειάς και Μπράλου για να επιστρέψετε στην Εθνική στη Λαμία (211ο χλμ).

Προς Αθήνα: Εκτροπή από τον Α/Κ Λιβανατών προς Αταλάντη, Παλαιό Λεβέντη, Ορχομενό και επιστροφή στη Ριτσώνα.

Εύβοια: Η κίνηση διεξάγεται αποκλειστικά μέσω της Παλαιάς Γέφυρας Χαλκίδας.

Θεσσαλονίκη (Flyover): Προσοχή! Από αύριο στις 23:00 «μπλακάουτ» στην Περιφερειακή λόγω έργων.



4. Τι περιλαμβάνει το κυβερνητικό πακέτο «ΓΑΙΑ»

Ο Παύλος Μαρινάκης υπενθύμισε τις παρεμβάσεις που έχουν ήδη δρομολογηθεί:

160 εκατ. ευρώ για κτηνοτρόφους και παραγωγούς.

Αγροτικό ρεύμα: Σταθερή τιμή έως 8,5 λεπτά για δύο έτη.

Επιστροφή ΕΦΚ: Ψηφιακό σύστημα «στην αντλία» από το 2026.

ΕΛΓΑ: Αποζημιώσεις στο 100% και αύξηση ορίου στις 200.000 ευρώ.

5. Ανατροπή: «Ναι» των αγροτών στον διάλογο – Τα βλέμματα στο Σαββατοκύριακο

Παρά το σκληρό πρόσωπο των αποκλεισμών, η πρώτη αντίδραση των αγροτών στη νέα πρόσκληση του Παύλου Μαρινάκη κρίνεται ως θετική. Σύμφωνα με πληροφορίες από τα μπλόκα, οι παραγωγοί προσανατολίζονται να αποδεχθούν το ραντεβού με τον Πρωθυπουργό την Τρίτη 13/01.

Ωστόσο, τίποτα δεν είναι ακόμα οριστικό:

Πανελλαδική Σύσκεψη: Μέσα στο Σαββατοκύριακο θα πραγματοποιηθεί μεγάλη συντονιστική συνάντηση όλων των μπλόκων για να οριστεί η ενιαία επιτροπή που θα περάσει την πόρτα του Μαξίμου.

Κίνηση καλής θέλησης: Συζητείται το ενδεχόμενο να ανοίξουν οι δρόμοι (χωρίς να αποσυρθούν τα τρακτέρ) ως ένδειξη πρόθεσης για διάλογο, ικανοποιώντας έτσι τον έναν από τους δύο όρους της κυβέρνησης.

Στάση αναμονής: Οι αγρότες ξεκαθαρίζουν ότι η παραμονή ή η αποχώρηση από τους δρόμους θα εξαρτηθεί αποκλειστικά από το τι θα ακούσουν από το στόμα του Κυριάκου Μητσοτάκη την Τρίτη.





