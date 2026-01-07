Προκαταρκτική έρευνα για τον Γιάνη Βαρουφάκη: Στο μικροσκόπιο η «διαφήμιση ναρκωτικών» για το ecstasy του 1989

Προκαταρκτική έρευνα για τον Γιάνη Βαρουφάκη: Στο μικροσκόπιο η «διαφήμιση ναρκωτικών» για το ecstasy του 1989

Μια συνέντευξη-podcast του Γιάνη Βαρουφάκη στη Γαία Μερκούρη και τον Δημήτρη Πετρίχο στάθηκε η αφορμή για την παρέμβαση των εισαγγελικών αρχών. Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, μετά από βίντεο που διαβίβασε η Δίωξη Ναρκωτικών της ΕΛ.ΑΣ., προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχει τελεστεί το αδίκημα της «πρόκλησης και διαφήμισης χρήσης ναρκωτικών ουσιών».

Τι δήλωσε ο Βαρουφάκης
Στο επίμαχο βίντεο, ο γραμματέας του ΜέΡΑ25 παραδέχτηκε με ειλικρίνεια ότι έχει δοκιμάσει ουσίες στο παρελθόν.

«Δεν είμαι σαν τον Μπιλ Κλίντον που είπε 'I don’t inhale'. Έχω πάρει ecstasy μια φορά, το 1989 στο Σίδνεϊ, και ήταν μια καταπληκτική εμπειρία μέχρι τη μεθεπόμενη μέρα που είχα απίστευτη ημικρανία», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως προτιμά το «απλό χόρτο» αν και πλέον δεν βρίσκει.

Η απάντηση του ίδιου: «Υποκρισία και Μεσαίωνας»
Μιλώντας στο OPEN μετά την είδηση της έρευνας, ο Γιάνης Βαρουφάκης έκανε λόγο για «υποκρισία τύπου '80» από πλευράς κυβέρνησης. «Δεν θα πω ποτέ ψέματα στα νέα παιδιά. Το δικό μου κήρυγμα ήταν 'προσέξτε την εξάρτηση'. Η κυβέρνηση θέλει να με δαιμονοποιήσει επειδή μίλησα με ειλικρίνεια», τόνισε, ενώ υποστήριξε πως ο μόνος τρόπος να χτυπηθεί η ναρκομαφία είναι η αποποινικοποίηση και η ειλικρίνεια.

