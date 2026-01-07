Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, καθώς ο πρόεδρος του κόμματος, Σωκράτης Φάμελλος, έθεσε εκτός ευρωομάδας τον Νικόλα Φαραντούρη. Αιτία της διαγραφής στάθηκαν οι δηλώσεις του ευρωβουλευτή για τη Μαρία Καρυστιανού και το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου πολιτικού φορέα, γεγονός που προκάλεσε την έντονη οργή της Κουμουνδούρου.

Το παρασκήνιο της διαγραφής

Η ρήξη οριστικοποιήθηκε μετά τη σημερινή συνέντευξη του κ. Φαραντούρη, όπου χαρακτήρισε «καλοδεχούμενη» τη θεσμική μετεξέλιξη του κινήματος της κ. Καρυστιανού σε κόμμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε την άμεση παράδοση της έδρας, ωστόσο ο ευρωβουλευτής αρνείται κατηγορηματικά, δηλώνοντας πως λογοδοτεί μόνο στους ψηφοφόρους του.

Φαραντούρης: «Προκάλεσα αλλεργία γιατί μίλησα για έναν άνθρωπο των κινημάτων»

Στις πρώτες του δηλώσεις μετά τη διαγραφή (Live News), ο Νίκος Φαραντούρης έκανε λόγο για «διαδικασίες εξπρές» και κατηγόρησε τον ΣΥΡΙΖΑ ότι απομακρύνεται από τα μαζικά κινήματα.

Συνεχίζω απερίσπαστος το έργο μου στην Ευρωβουλή. Και λογοδοτώ στους χιλιάδες συμπολίτες μας, που με τίμησαν με τη ψήφο τους και με έστειλαν να υπηρετήσω τα συμφέροντα της πατρίδας και του λαού. Σ' αυτούς και μόνο λογοδοτώ. Η έδρα μου ανήκει σε αυτούς. Με αυτούς συνομιλώ… pic.twitter.com/zXlkanLAq3 — Νικόλας Φαραντούρης / Nikolas Farantouris (@NFarantouris) January 7, 2026

«Η θέση μου να καλωσορίσω την κάθοδο στην πολιτική ενός ανθρώπου που δεν ανήκει στον κομματικό σωλήνα, όπως η κ. Καρυστιανού, προκάλεσε αλλεργία. Τέτοια αλλεργία υποδηλώνει φόβο», τόνισε χαρακτηριστικά, αφήνοντας ανοιχτό το μέλλον του.

