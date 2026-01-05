Με έναν καταιγισμό απαντήσεων για όλα τα φλέγοντα ζητήματα της επικαιρότητας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ξεκαθάρισε κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ότι η περίοδος της κυβερνητικής ανοχής τελείωσε.

1. Αγρότες: Τελευταία προειδοποίηση πριν το «Plan B»

Ο κ. Μαρινάκης ήταν κατηγορηματικός όσον αφορά τις κινητοποιήσεις στα μπλόκα:

«Την Τετάρτη το πρωί η κυβέρνηση θα εξειδικεύσει τα μέτρα που έχουν προαναγγελθεί, είτε με την παρουσία των αγροτών είτε χωρίς».

Ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια για πρόσθετες παροχές: «Αυτά είναι τα μέτρα και δεν υπάρχουν άλλα, ούτε και υπομονή».

Η κυβέρνηση διαμηνύει ότι δεν θα επιτρέψει τη συνέχιση της ταλαιπωρίας των πολιτών στις εθνικές οδούς.

Αγρότες: Τελευταίο κυβερνητικό τελεσίγραφο – Τέλος η ανοχή, έρχεται το «Plan B» με πρόστιμα και κυρώσεις

2. Αεροδρόμια: Τι συνέβη με το μπλακάουτ

Αναφορικά με το χθεσινό χάος στις πτήσεις, ο εκπρόσωπος τόνισε:

Ασφάλεια: «Δεν ετέθη ποτέ ζήτημα ασφάλειας των πτήσεων».

Επιτροπή: Συγκροτείται άμεσα 5μελής επιτροπή διερεύνησης (ΥΠΑ, ΓΕΕΘΑ, Eurocontrol, Κυβερνοασφάλεια).

Κυβερνοεπίθεση: «Δεν υπάρχει η παραμικρή ένδειξη για κυβερνοεπίθεση μέχρι στιγμής. Το πρόβλημα εντοπίζεται στην ανάγκη αντικατάστασης των παλαιών συστημάτων».



3. Βενεζουέλα: Σφοδρή επίθεση στην Αντιπολίτευση

Ο Παύλος Μαρινάκης σήκωσε το γάντι για τη σύλληψη Μαδούρο και τις ελληνικές αντιδράσεις:

Χαρακτήρισε «ξεδιάντροπους» όσους υπερασπίζονται τον Μαδούρο, τονίζοντας ότι είναι επικίνδυνο να συγκρίνεται μια επιχείρηση κατά ενός δικτάτορα με την εισβολή στην Κύπρο ή την Ουκρανία.

«Υπάρχουν εκείνοι που ηθελημένα ή άθελά τους βάζουν πλάτη σε έναν στυγνό δικτάτορα», ανέφερε χαρακτηριστικά, στοχοποιώντας τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ και άλλων στελεχών της αντιπολίτευσης.

.«Κάποιοι μπορεί να γίνουν πολύ επικίνδυνοι στο πλαίσιο του αντιπολιτευτικού τους οίστρου. Αμφισβήτησε ο πρωθυπουργός το διεθνές δίκαιο; Ποτέ! Είπε ότι δεν ήταν εκείνη η στιγμή να μιλήσουμε για τα θέματα αυτά. Όταν το λες αυτό μιλάς θεσμικά στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Επικίνδυνη δεν ήταν η δήλωση αυτή ούτε και η αποστροφή του. Επικίνδυνοι είναι όσοι μπορούν να παρερμηνεύσουν τα πάντα και δεν τους νοιάζει να κάνουν κακό στη χώρα. Το κακό είναι ότι συγκρίνουν την περίπτωση της Βενεζουέλας με την Κύπρο και την Ουκρανία. Αυτοί κάνουν κακό σε όλα τα ζητήματα που συζητάμε με τα δικά μας συμφέροντα. Είναι δυνατόν να συγκρίνουμε όσα έγιναν στην Βενεζουέλα με μια κυβέρνηση εκλεγμένη όπως είναι στην Ουκρανία; Είναι δυνατόν να συγκρίνουμε την εισβολή σε μια κυρίαρχη χώρα όπως η Ουκρανία ή όπως η Κύπρος μας με την επιχείρηση εναντίον ενός προσώπου; Υπάρχουν λοιπόν οι ξεδιάντροποι υπερασπιστές Μαδούρο και εκείνοι που ηθελημένα ή άθελά τους βάζουν πλάτη σε έναν στυγνό δικτάτορα».

Διαβάστε ακόμα: Αγρότες: Τελευταίο κυβερνητικό τελεσίγραφο – Τέλος η ανοχή, έρχεται το «Plan B» με πρόστιμα και κυρώσεις