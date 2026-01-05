«Δεν θα κάνουμε τον τροχονόμο σε μια μπλοκαρισμένη χώρα» – Σκληρή γραμμή από Μαξίμου, Χατζηδάκη και Τσιάρα

Η κυβέρνηση εξαντλεί τα περιθώρια διαλόγου και περνά πλέον στη φάση της καταστολής των κινητοποιήσεων, καθώς η απόφαση των αγροτών να αρνηθούν τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό και να προχωρήσουν σε αποκλεισμούς της χώρας, ενεργοποίησε το «Plan B» του Μεγάρου Μαξίμου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Madata.gr, οι υπουργοί στέλνουν σαφές μήνυμα: Οι πόρτες του διαλόγου κλείνουν και ο νόμος θα εφαρμοστεί.

Χατζηδάκης: «Μη κατανοητή η άρνηση – Υπάρχουν και πρόστιμα»

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας σε σκληρό ύφος, τόνισε πως η κυβέρνηση δεν μπορεί να παρακολουθεί αμέτοχη το κλείσιμο των εθνικών οδών. «Υπάρχουν νόμοι και πρόστιμα για την παρακώλυση συγκοινωνιών. Υπήρξαμε ανεκτικοί, αλλά το να καλεί ο Πρωθυπουργός σε διάλογο και να μην προσέρχεται κανείς, με ξεπερνά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τσιάρας: «Ξεπεράστηκαν τα όρια – Δεν θα μείνουμε θεατές»

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, ο οποίος έκανε λόγο για «στείρα και άγονη θέση» των αγροτών που αδικεί την προσπάθειά τους. Ξεκαθάρισε δε, πως η κυβέρνηση δεν θα παραμείνει «απαθής θεατής» στην προσπάθεια να κοπεί η Ελλάδα στα δύο.

Τι περιλαμβάνει το «Plan B» της Κυβέρνησης:

Διοικητικά Πρόστιμα: Επιβολή κυρώσεων για κατάληψη οδοστρώματος και παρεμπόδιση μετακινήσεων.



Επιβολή κυρώσεων για κατάληψη οδοστρώματος και παρεμπόδιση μετακινήσεων. Ταυτοποίηση μέσω Τροχαίας: Οι αρχές φέρονται να έχουν ήδη ταυτοποιήσει τους ιδιοκτήτες των τρακτέρ στα μπλόκα, ακόμη και αν έχουν αφαιρεθεί οι πινακίδες.



Οι αρχές φέρονται να έχουν ήδη ταυτοποιήσει τους ιδιοκτήτες των τρακτέρ στα μπλόκα, ακόμη και αν έχουν αφαιρεθεί οι πινακίδες. Αστικές Ευθύνες: Προειδοποιήσεις για αγωγές από ιδιωτικές εταιρείες (logistics, εμπόριο) για διαφυγόντα κέρδη λόγω των αποκλεισμών.



Προειδοποιήσεις για αγωγές από ιδιωτικές εταιρείες (logistics, εμπόριο) για διαφυγόντα κέρδη λόγω των αποκλεισμών. Επέμβαση Αρχών: Αν και αποφεύγεται η λέξη "ΜΑΤ", ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης έχει ήδη προαναγγείλει την εφαρμογή του νόμου για την ελεύθερη διέλευση.

Ο Παύλος Μαρινάκης βάζει την τελική «σφραγίδα»

Σήμερα το μεσημέρι, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναμένεται να αποσαφηνίσει τη σκληρή στάση της κυβέρνησης. Το μήνυμα θα είναι ένα: Η κυβέρνηση εκπροσωπεί όλους τους πολίτες, όχι μόνο τους αγρότες, και η ταλαιπωρία των ταξιδιωτών και της αγοράς τελειώνει εδώ.

