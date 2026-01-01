Η πρόταση γάμου που έγινε τα Χριστούγεννα και το ραντεβού για το 2027. Η τρυφερή ατάκα του Κυριάκου Μητσοτάκη και οι εικόνες από την Αυστραλία που "πρόδωσαν" το μυστικό.

Ένας πρωτοχρονιάτικος καφές στο Κολωνάκι έμελλε να βγάλει την πιο ευχάριστη κοινωνική είδηση της ημέρας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σε μια χαλαρή στιγμή με τον Πρόεδρο της Βουλής και πολίτες, αποκάλυψε το επόμενο μεγάλο βήμα του γιου του, Κωνσταντίνου, με την κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια, Μαρία Σάκκαρη.

"Και εγώ 29 ήμουν όταν παντρεύτηκα"

Ο Πρωθυπουργός, φανερά χαρούμενος, επιβεβαίωσε ότι ο γιος του έκανε πρόταση γάμου στην αγαπημένη του κατά τη διάρκεια των χριστουγεννιάτικων διακοπών. Μάλιστα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προχώρησε σε μια προσωπική σύγκριση, σημειώνοντας ότι ο Κωνσταντίνος θα ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας το 2027 σε ηλικία 28 ετών, σχεδόν στην ίδια ηλικία που παντρεύτηκε και ο ίδιος.

"Είναι μια εξαιρετική κοπέλα", φέρεται να είπε ο Πρωθυπουργός μιλώντας με τα καλύτερα λόγια για τη μέλλουσα νύφη του.

Το μονόπετρο που "έλαμψε" στο Περθ

Αν και το ζευγάρι προσπάθησε να κρατήσει το γεγονός μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, οι παρατηρητικοί θαυμαστές της Μαρίας Σάκκαρη είχαν ήδη "βγάλει" την είδηση. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια αναχώρησε για την Αυστραλία για το United Cup και κατά την άφιξή της στο Περθ, το εντυπωσιακό μονόπετρο στο αριστερό της χέρι δεν πέρασε απαρατήρητο.

Στο βίντεο που μοιράστηκε ο λογαριασμός του United Cup, η Μαρία Σάκκαρη φαίνεται να λάμπει από ευτυχία, ενώ το δαχτυλίδι στο χέρι της "πρόδωσε" την πρόταση που είχε προηγηθεί λίγες ημέρες νωρίτερα.

Μια σχέση πέντε ετών μακριά από τα φώτα

Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης και η Μαρία Σάκκαρη μετρούν ήδη πέντε χρόνια κοινής πορείας. Η πρώτη τους δημόσια εμφάνιση είχε γίνει το 2021 στο Roland Garros, όταν ο Κωνσταντίνος βρέθηκε στις κερκίδες για να την υποστηρίξει. Από τότε, παρά το φορτωμένο πρόγραμμα και των δύο, έχουν καταφέρει να διατηρήσουν μια σταθερή και σοβαρή σχέση, με τη Μαρία να έχει γράψει παλαιότερα σε ανάρτησή της: "Κάνεις τον χρόνο πιο φωτεινό".

Ο γάμος τους, που προγραμματίζεται για το 2027, αναμένεται να είναι ένα από τα σημαντικότερα κοινωνικά γεγονότα της χρονιάς, ενώνοντας τον κόσμο της πολιτικής με εκείνον του παγκόσμιου αθλητισμού.

