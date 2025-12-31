Με παιδικές φωνές και γιορτινή διάθεση πλημμύρισε το πρωί της Τετάρτης 31 Δεκεμβρίου 2025 το Μέγαρο Μαξίμου, όπου ακούστηκαν τα παραδοσιακά κάλαντα της Πρωτοχρονιάς.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχθηκε την Ένωση Λιοσιωτών Ιλίου, η οποία έψαλε τα πρωτοχρονιάτικα κάλαντα, μεταφέροντας το εορταστικό κλίμα στο πρωθυπουργικό γραφείο, λίγες ώρες πριν την αλλαγή του χρόνου.

Στο πλευρό του πρωθυπουργού βρισκόταν και η κόρη του, Σοφία, η οποία παρακολούθησε τη μικρή γιορτή που έχει καθιερωθεί κάθε χρόνο στο Μέγαρο Μαξίμου, στο πλαίσιο των εθιμικών επισκέψεων για την Πρωτοχρονιά.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ζεστό και χαλαρό κλίμα, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να ευχαριστεί τα μέλη της Ένωσης για την παρουσία τους και τις ευχές τους για τη νέα χρονιά.







