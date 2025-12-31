# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Μέγαρο Μαξίμου: Τα πρωτοχρονιάτικα κάλαντα στον Κυριάκο Μητσοτάκη από την Ένωση Λιοσιωτών Ιλίου

Με παιδικές φωνές και γιορτινή διάθεση πλημμύρισε το πρωί της Τετάρτης 31 Δεκεμβρίου 2025 το Μέγαρο Μαξίμου, όπου ακούστηκαν τα παραδοσιακά κάλαντα της Πρωτοχρονιάς.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχθηκε την Ένωση Λιοσιωτών Ιλίου, η οποία έψαλε τα πρωτοχρονιάτικα κάλαντα, μεταφέροντας το εορταστικό κλίμα στο πρωθυπουργικό γραφείο, λίγες ώρες πριν την αλλαγή του χρόνου.

Στο πλευρό του πρωθυπουργού βρισκόταν και η κόρη του, Σοφία, η οποία παρακολούθησε τη μικρή γιορτή που έχει καθιερωθεί κάθε χρόνο στο Μέγαρο Μαξίμου, στο πλαίσιο των εθιμικών επισκέψεων για την Πρωτοχρονιά.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ζεστό και χαλαρό κλίμα, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να ευχαριστεί τα μέλη της Ένωσης για την παρουσία τους και τις ευχές τους για τη νέα χρονιά.
 
 
 

