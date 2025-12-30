Κυριάκος Μητσοτάκης στον Βοτανικό: Το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού γίνεται πραγματικότητα

Στο εργοτάξιο του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό βρέθηκε το πρωί της Τρίτης ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, πραγματοποιώντας επίσκεψη προκειμένου να ενημερωθεί για την πρόοδο των εργασιών. Μαζί του ήταν ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας και ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, Γιάννης Αλαφούζος.

Κατά την αυτοψία, ο πρωθυπουργός ξεναγήθηκε στον χώρο του εργοταξίου και είδε από κοντά την εξέλιξη των έργων, τα οποία βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο ως προς τον βασικό φέροντα οργανισμό του γηπέδου. Ήδη έχουν αρχίσει να διαμορφώνονται οι πρώτες εξέδρες στις κεντρικές κερκίδες, στοιχείο που αποτυπώνει τη μετάβαση του έργου σε κρίσιμη κατασκευαστική φάση.

Σε δηλώσεις του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε:

«Η Διπλή Ανάπλαση από όνειρο θερινής νυκτός γίνεται πραγματικότητα. Με μεγάλη χαρά βλέπω τη σημαντική πρόοδο που έχει γίνει. Ένα γήπεδο πραγματικό στολίδι, ένα γήπεδο που το αξίζει ο Παναθηναϊκός και οι φίλοι του. Δεν είναι μόνο αυτό, το γήπεδο προχωράει στα πλαίσια μιας πολύ φιλόδοξης Διπλής Ανάπλασης, την οποία η κυβέρνηση είχε συμφωνήσει με την προηγούμενη δημοτική Αρχή και την υλοποιεί η νυν δημοτική Αρχή. Μια πολύ καλή συνεργασία την οποία έχουμε. Ο χώρος στον οποίο είμαστε σήμερα ήταν, όπως είπε και ο δήμαρχος, μια χωματερή. Τώρα κάνουμε μία σημαντική ανάπλαση και με άλλες εγκαταστάσεις για άλλες χρήσεις. Μία περιοχή που ήταν ουσιαστικά η μαύρη τρύπα της Αθήνας να αποκτήσει νέα ζωή».

Από την πλευρά του, ο Γιάννης Αλαφούζος αναφέρθηκε στο χρονοδιάγραμμα και στην εξέλιξη του έργου, λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε το γήπεδο προχωράει με τους ρυθμούς που είχε πει και η κοινοπραξία. Τα τσιμέντα θα έχουν τελειώσει τον Μάιο του ’26 και θα παραδοθεί, όπως ελπίζουμε τον Μάιο του ’27. Θέλω να ευχαριστήσω την κυβέρνηση, την αυτοδιοίκηση, όλους τους εμπλεκόμενους γι’ αυτή την τεράστια προσπάθεια που πραγματοποιεί ένα όνειρο δεκαετιών για να έχει ένα δικό του γήπεδο ο Παναθηναϊκός. Το έργο είχε ξεκινήσει, είχε σχεδιαστεί αρχικά το 2008. Και θα ήταν πάρα πολύ ωραίο, όπως έχουμε συζητήσει με τον Δήμαρχο, μία εξέδρα του “Απόστολος Νικολαΐδης” να γίνει σαν μουσειακό αντικείμενο και να υπάρχει εκεί ένα γηπεδάκι για να παίζουν τα παιδιά. Να έχουμε ένα μουσειακό χώρο στην Αθήνα κι ένα κέντρο για τα παιδιά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή χρονιά και καλή τύχη».

Το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού αποτελεί βασικό σκέλος της Διπλής Ανάπλασης και ένα από τα μεγαλύτερα έργα αστικής αναβάθμισης που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Αθήνα. Εκτός από τη δημιουργία μιας σύγχρονης ποδοσφαιρικής έδρας, το σχέδιο περιλαμβάνει παρεμβάσεις που στοχεύουν στη συνολική αναζωογόνηση του Βοτανικού και στη μετατροπή μιας επί χρόνια υποβαθμισμένης περιοχής σε ζωντανό τμήμα της πόλης.

