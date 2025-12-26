Με νέα ανακοίνωσή του, το τουρκικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας υιοθετεί αναθεωρητική ρητορική απέναντι στην Ελλάδα και την Κύπρο, αμφισβητώντας ευθέως το ισχύον διεθνές πλαίσιο στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Τι υποστηρίζει η Άγκυρα

Χαρακτηρίζει τις τουρκικές πτήσεις στο Αιγαίο ως «νόμιμες», ισχυριζόμενη ότι πραγματοποιούνται σε «διεθνή εναέριο χώρο», απορρίπτοντας τις ελληνικές καταγγελίες για παραβιάσεις του FIR Αθηνών.

Αποδίδει την ένταση σε «ασυνέπεια» της ελληνικής πλευράς σε ζητήματα χωρικών υδάτων και εναέριου χώρου.

Δηλώνει υπέρ του διαλόγου στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, αφήνοντας όμως αιχμές ότι «μονομερείς ενέργειες» τρίτων δημιουργούν τετελεσμένα.



Έμμεση απειλή για την Κύπρο

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η αναφορά της Τουρκίας στον ρόλο της ως «εγγυήτριας δύναμης» για το ψευδοκράτος, με διατύπωση ότι «δεν θα διστάσει να ασκήσει τα δικαιώματά της» στο μέλλον—μια δήλωση που εκλαμβάνεται ως έμμεση απειλή προς τη Λευκωσία.

Αμφισβήτηση συμμαχιών

Η ανακοίνωση ήρθε στον απόηχο της τριμερούς συνεργασίας Ελλάδας–Κύπρου–Ισραήλ, την οποία η Άγκυρα δηλώνει ότι «δεν αποτελεί απειλή», ενώ ταυτόχρονα επιχειρεί να υπονομεύσει το δικαίωμα κυρίαρχων κρατών να αναπτύσσουν συμμαχίες, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.

Το διακύβευμα

Η τουρκική στάση επιχειρεί:

να «γκριζάρει» αρμοδιότητες που ρυθμίζονται από τον ICAO,

να νομιμοποιήσει την αυθαιρεσία στο Αιγαίο,

και να διατηρήσει μοχλούς πίεσης στο Κυπριακό.

Συνολικά, παρά τις διακηρύξεις περί διαλόγου, η ανακοίνωση επιβεβαιώνει ότι η τουρκική στρατηγική παραμένει σταθερά αναθεωρητική, με αμφισβήτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων και διεθνώς κατοχυρωμένων αρμοδιοτήτων σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο.

Διαβάστε ακόμα: Rave πάρτι στο Γαλάτσι: Έντονη αντιπαράθεση Πλεύρη – Δούκα