Τα παραδοσιακά κάλαντα των Χριστουγέννων άκουσε στο Μέγαρο Μαξίμου ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σε μια ζεστή και γιορτινή ατμόσφαιρα.

Μαθητές του Μουσικού Σχολείου Αλίμου, μαζί με μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου Ερέτριας «Κωνσταντίνος Κανάρης», επισκέφθηκαν την έδρα της κυβέρνησης και ερμήνευσαν χριστουγεννιάτικες μελωδίες, δίνοντας εορταστικό τόνο στην ημέρα.

Στο πλευρό του πρωθυπουργού βρέθηκε η οικογένειά του, με τη σύζυγό του, Μαρέβα Γκραμπόφσκι, καθώς και τα παιδιά τους, Σοφία, Κωνσταντίνο και Δάφνη, να παρακολουθούν τη στιγμή και να συμμετέχουν στο εορταστικό κλίμα.

Την παράσταση, πάντως, έκλεψε και ο «Πίνατ», ο σκύλος του Μεγάρου Μαξίμου, ο οποίος εμφανίστηκε με γιορτινή διάθεση, συμπληρώνοντας το χριστουγεννιάτικο σκηνικό.

