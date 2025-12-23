Πέθανε η Σύλβα Ακρίτα – Η πρώτη γυναίκα βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και μητέρα της Έλενας Ακρίτα

Σε ηλικία 97 ετών έφυγε από τη ζωή η Σύλβα Ακρίτα, ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και μητέρα της Έλενα Ακρίτα.

Η Σύλβα-Καίτη Ακρίτα γεννήθηκε το 1928 στη Θεσσαλονίκη, από Μικρασιάτες γονείς. Πατέρας της ήταν ο Κωνσταντίνος Γιαβάσογλου, γερουσιαστής επί Ελευθέριος Βενιζέλος, και μητέρα της η Λουκία Ρουσσίδη. Παντρεύτηκε τον πολιτικό Λουκή Ακρίτα το 1954 και απέκτησαν μία κόρη, την Έλενα.

Αντιδικτατορική δράση και πολιτική διαδρομή

Μετά τον θάνατο του συζύγου της, υπήρξε το 1967 η μοναδική γυναίκα υποψήφια βουλευτής της Ένωσης Κέντρου. Από τους πρώτους μήνες της δικτατορίας εντάχθηκε στον αντιδικτατορικό αγώνα με το Πατριωτικό Μέτωπο· συνελήφθη από τη χούντα και καταδικάστηκε από στρατοδικείο σε πολυετή κάθειρξη, ως ηγετικό στέλεχος της οργάνωσης.

Με τη Μεταπολίτευση, υπήρξε ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ και παρούσα στη Διακήρυξη της 3ης Σεπτεμβρίου. Στις εκλογές του 1974 εξελέγη βουλευτής και έγινε η πρώτη γυναίκα βουλευτής του κόμματος. Επανεξελέγη το 1981, αναλαμβάνοντας σειρά θεσμικών ρόλων στη Βουλή και σε διεθνή κοινοβουλευτικά όργανα.

Κυβερνητική θητεία και αποχώρηση

Το 1986 ο Ανδρέας Παπανδρέου της ανέθεσε καθήκοντα υφυπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Το 1993 εξελέγη βουλευτής Επικρατείας και μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης. Μετά την εκλογή του Κώστας Σημίτης στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, το 1996, αποχώρησε από την ενεργό πολιτική.

Η Σύλβα Ακρίτα αφήνει πίσω της ένα αποτύπωμα αντίστασης, θεσμικής προσφοράς και πρωτοπορίας για τη συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική ζωή της χώρας.

