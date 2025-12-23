Τσίπρας από το Πάντειο Πανεπιστήμιο: Χωρίς συμμετοχή πολιτών, η Δημοκρατία κινδυνεύει

Τον κίνδυνο η αποδυνάμωση της εμπιστοσύνης στους θεσμούς να εξελιχθεί σε σοβαρή απειλή για τη Δημοκρατία ανέδειξε ο Αλέξης Τσίπρας, σε συζήτηση με φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Πάντειο Πανεπιστήμιο, με αφορμή την έκδοση του βιβλίου του «Ιθάκη».

Ο πρώην πρωθυπουργός προειδοποίησε ότι, εάν δεν υπάρξει ένα ισχυρό κύμα δημοκρατικής συμμετοχής, το κοινωνικό έλλειμμα εμπιστοσύνης μπορεί να αξιοποιηθεί από δυνάμεις της ακροδεξιάς και της αντιπολιτικής. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, χωρίς «σοκ δημοκρατίας και συμμετοχής», η σημερινή στασιμότητα ενδέχεται να οδηγήσει σε περαιτέρω απομάκρυνση των πολιτών από τη δημόσια ζωή.

Σχολιάζοντας τη σύγχρονη πολιτική πραγματικότητα, ο κ. Τσίπρας υποστήριξε ότι η βασική διαχωριστική γραμμή της εποχής δεν είναι ιδεολογική, αλλά κοινωνική, ανάμεσα σε όσους υπερασπίζονται το κοινό καλό και σε όσους, όπως είπε, επιδιώκουν τη συγκέντρωση πλούτου και ισχύος. Τόνισε ότι η κοινωνία καλείται να αναλάβει συλλογική ευθύνη, ώστε να μη θεωρείται φυσιολογική η διαφθορά ή η αδικία.

Αναφερόμενος στη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, παραδέχθηκε ότι έγιναν λάθη, σημειώνοντας ωστόσο ότι η χώρα εξήλθε από την κρίση και τα μνημόνια, παρά τις δυσκολίες και τις αντιξοότητες της περιόδου. Υποστήριξε ότι η αποτίμηση εκείνης της διακυβέρνησης δεν μπορεί να αγνοεί το συνολικό αποτέλεσμα.

Ο πρώην πρωθυπουργός άσκησε αιχμηρή κριτική στον σημερινό πρωθυπουργό, Κυριάκος Μητσοτάκης, κάνοντας λόγο για υποβάθμιση του κράτους δικαίου και για σκάνδαλα που, όπως είπε, πλήττουν τη διεθνή εικόνα της χώρας. Αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στις υποκλοπές, στη διαχείριση ευρωπαϊκών επιδοτήσεων και στην υπόθεση των Τεμπών.

Σε ό,τι αφορά το πολιτικό του μέλλον, ο Αλέξης Τσίπρας δήλωσε ότι αισθάνεται την ανάγκη να συμβάλει εκ νέου στη διαμόρφωση των όρων για μια ουσιαστική αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού. Υπογράμμισε ότι για να υπάρξει αξιόπιστη εναλλακτική διακυβέρνησης απαιτούνται τρεις παράγοντες: πρόσωπα, σαφές σχέδιο και ενεργή συμμετοχή των πολιτών.

Κλείνοντας, έκανε λόγο για την ανάγκη μιας «νέας μεταπολίτευσης», με επαναφορά της ουσιαστικής έννοιας της πολιτικής και ενίσχυση της δημοκρατικής συμμετοχής, προκειμένου –όπως ανέφερε– να ανακτηθεί ό,τι έχει χαθεί και να διεκδικηθούν νέες κατακτήσεις για την κοινωνία.

Διαβάστε ακόμα: Μητσοτάκης για αγρότες: Διάλογος χωρίς τελεσίγραφα – Όχι στους κλειστούς δρόμους