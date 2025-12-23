# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Μητσοτάκης για τις αγροτικές κινητοποιήσεις: Δεν θα υποκύψουμε σε εκβιασμούς

Μητσοτάκης για τις αγροτικές κινητοποιήσεις: Δεν θα υποκύψουμε σε εκβιασμούς

Σαφές μήνυμα προς τους αγρότες που βρίσκονται σε κινητοποιήσεις έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο.

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η κυβέρνηση παραμένει ανοιχτή στον διάλογο, ωστόσο ξεκαθάρισε πως δεν πρόκειται να δεχθεί πιέσεις που ξεφεύγουν από το πλαίσιο της θεσμικής συζήτησης. «Σε όσους προτιμούν ένα παράδοξο, να διεκδικούν αλλά να μην συζητούν, να το ξαναπώ: αυτή η κυβέρνηση δεν πρόκειται να υποκύψει σε εκβιασμούς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η παρούσα συγκυρία απαιτεί υπευθυνότητα από όλες τις πλευρές, σημειώνοντας πως «έχει έρθει η ώρα της κοινής ευθύνης απέναντι στην κοινωνία». Με τη δήλωσή του αυτή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε σαφή όρια στον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση προσεγγίζει τις αγροτικές κινητοποιήσεις, επισημαίνοντας ότι ο διάλογος μπορεί να προχωρήσει μόνο χωρίς αποκλεισμούς και πιέσεις.

Η τοποθέτηση του πρωθυπουργού έρχεται σε μια περίοδο όπου οι αγροτικές κινητοποιήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη σε διάφορα σημεία της χώρας, με την κυβέρνηση να επιδιώκει, όπως διαμηνύει, λύσεις μέσω θεσμικών διαδικασιών και συνεννόησης.

