Ξεκινά σήμερα το εθνικό πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας στους ενήλικες, με 30.000 δικαιούχους, όπως ανακοίνωσε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, μιλώντας στην ΕΡΤ.

Όπως τόνισε, η Ελλάδα συγκαταλέγεται πλέον στις πρώτες χώρες που προσφέρουν δωρεάν και οριζόντια ένα τέτοιο πρόγραμμα, την ώρα που –στις 2 Δεκεμβρίου– ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εξέδωσε για πρώτη φορά στην ιστορία του οδηγίες για τη συνταγογράφηση φαρμάκων για την παχυσαρκία.

Ποιοι θα λάβουν το SMS με το παραπεμπτικό

Σύμφωνα με την κα Αγαπηδάκη, το πρόγραμμα αφορά 30.000 ενήλικες με υψηλό δείκτη μάζας σώματος:

- 13.000 δικαιούχοι θα λάβουν SMS σήμερα και αύριο (Τρίτη – Τετάρτη)

- 17.000 δικαιούχοι θα λάβουν SMS την Κυριακή και τη Δευτέρα

Το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό αποστέλλεται σε πολίτες με ΔΜΣ άνω του 37 και άνω του 40, οι οποίοι θα μπορούν να επισκεφθούν ενδοκρινολόγο ή παθολόγο σε δημόσιες δομές.

Όπως διευκρίνισε, οι δικαιούχοι προέρχονται από όσους συμμετείχαν στις εξετάσεις καρδιαγγειακού κινδύνου, ενώ πρόκειται για άτομα που συχνά αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας, όπως καρδιαγγειακά νοσήματα, υπνική άπνοια και άλλα νοσήματα που σχετίζονται με την παχυσαρκία.

Δωρεάν φάρμακα και ιατρική συμβουλευτική

Η αναπληρώτρια υπουργός επισήμανε ότι είναι κρίσιμο οι πολίτες να έχουν ολοκληρώσει τις αναγκαίες καρδιολογικές εξετάσεις, για τις οποίες έχει σταλεί σχετική ενημέρωση. Οι ωφελούμενοι του προγράμματος θα λαμβάνουν δωρεάν φαρμακευτική αγωγή, καθώς και ιατρική και διατροφική συμβουλευτική, με στόχο την απώλεια βάρους και τη συνολική βελτίωση της υγείας τους.

Γρίπη, Covid και εμβολιασμοί

Αναφερόμενη στην εποχική γρίπη, η κα Αγαπηδάκη σημείωσε ότι το νέο στέλεχος φαίνεται να προκαλεί σοβαρότερη νόσηση, υπογραμμίζοντας την ανάγκη εμβολιασμού, ιδιαίτερα για τους ηλικιωμένους και όσους έρχονται σε επαφή μαζί τους. Υπενθύμισε ότι το εμβόλιο διατίθεται δωρεάν από τα φαρμακεία, ενώ ιατρική συνταγή απαιτείται μόνο για το ενισχυμένο εμβόλιο των άνω των 65 ετών.

Σε ό,τι αφορά την εμβολιαστική κάλυψη, ανέφερε ότι έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 2 εκατομμύρια εμβολιασμοί, έναντι 2,5 εκατ. πέρυσι, επισημαίνοντας ότι φέτος η νόσηση εμφανίζεται πιο βαριά.

Τέλος, υπενθύμισε ότι ο κορωνοϊός εξακολουθεί να κυκλοφορεί, τονίζοντας πως ανοσοκατεσταλμένοι και άτομα με υποκείμενα νοσήματα θα πρέπει να εμβολιάζονται, καθώς τα επικαιροποιημένα εμβόλια μπορούν να χορηγούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Η έναρξη του προγράμματος για την παχυσαρκία σηματοδοτεί μια νέα παρέμβαση στη δημόσια υγεία, με στόχο την πρόληψη και την ουσιαστική αντιμετώπιση χρόνιων νοσημάτων που επιβαρύνουν σημαντικά την ποιότητα ζωής χιλιάδων πολιτών.

