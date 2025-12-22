Ολοκληρώθηκε η Τριμερής Σύνοδος Κορυφής Ελλάδας–Κύπρου–Ισραήλ στην Ιερουσαλήμ, με τη συμμετοχή του Πρωθυπουργού Κυριάκος Μητσοτάκης, του Πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου και του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης.

Η Σύνοδος σε ανώτατο επίπεδο έστειλε σαφές μήνυμα πολιτικής σύμπλευσης και εμβάθυνσης της συνεργασίας, τόσο για ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος όσο και για τη διασφάλιση της ειρήνης και της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Μητσοτάκης: «Έχουμε εισέλθει σε νέα γεωπολιτική εποχή»

Κατά την κοινή συνέντευξη Τύπου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι «η σύνοδος υπογραμμίζει το βάθος της συνεργασίας μας και συνεισφέρει στην ασφάλεια και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου».

Ο Έλληνας Πρωθυπουργός εξέφρασε την αλληλεγγύη του στα θύματα της τρομοκρατικής επίθεσης στο Σίδνεϊ, αλλά και σε όσους πέφτουν θύματα αντισημιτισμού, επισημαίνοντας ότι «ο αντισημιτισμός δεν έχει θέση στις δημοκρατικές κοινωνίες και θα πρέπει να καταπολεμήσουμε το θρησκευτικό μίσος».

Αναφερόμενος στις γεωπολιτικές εξελίξεις, σημείωσε ότι «η περιοχή μας αλλάζει συνεχώς», υπογραμμίζοντας πως από το 2023 έως σήμερα έχουν ανακύψει νέοι κίνδυνοι αλλά και νέες ευκαιρίες. Όπως ανέφερε, έχουμε εισέλθει σε νέα γεωπολιτική εποχή, στην οποία το τριμερές σχήμα διαθέτει μεγάλη στρατηγική βαρύτητα και διέπεται από το διεθνές δίκαιο και τις σχέσεις καλής γειτονίας.

Ενέργεια, άμυνα και θαλάσσια ασφάλεια στο επίκεντρο

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ενέργεια και τη συνδεσιμότητα, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να επισημαίνει ότι Ελλάδα και Ισραήλ θα εξελιχθούν σε εξαγωγείς LNG, ενώ συζητήθηκε και η προστασία των θαλάσσιων ζωνών των τριών χωρών.

Παράλληλα, αναφορά έγινε στο σχήμα 3+1 με τη συμμετοχή των ΗΠΑ, καθώς και στον κάθετο διάδρομο που, σε συνεργασία Ουάσινγκτον–Αθήνας, μεταφέρει LNG μέχρι την Ουκρανία.

Στο πεδίο της ασφάλειας, συζητήθηκαν ζητήματα θαλάσσιας ασφάλειας, με την Ελλάδα –όπως τονίστηκε– να αποτελεί κορυφαία δύναμη στη ναυτιλία. Ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε κοινές ασκήσεις ακτοφυλακής Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ.

Για τη Μέση Ανατολή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι η Ελλάδα στηρίζει την ανεξαρτησία του Λιβάνου και έχει συνδράμει τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας, ενώ για τη Συρία υπογράμμισε την ανάγκη διασφάλισης της ειρήνης και της προστασίας των θρησκευτικών μειονοτήτων.

Νετανιάχου: «Σε όσους φαντασιώνονται αυτοκρατορίες, λέω να το ξεχάσουν»

Ιδιαίτερα αιχμηρός ήταν ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος διεμήνυσε:

«Σε όλους όσους φαντασιώνονται ότι θα εγκαθιδρύσουν την αυτοκρατορία τους και την κυριαρχία τους στη γη μας, λέω να το ξεχάσουν, δεν πρόκειται να συμβεί».

Όπως δήλωσε, «πολεμούμε μία μάχη για ένα μέλλον με τάξη εναντίον αυτών των δυνάμεων που θέλουν να μας σύρουν σε ένα μεσαιωνικό παρελθόν», τονίζοντας ότι Ισραήλ, Ελλάδα και Κύπρος είναι τρεις αρχαίες χώρες με βαθιές δημοκρατικές ρίζες. Χαρακτήρισε, μάλιστα, Αθήνα και Ιερουσαλήμ θεμέλια του δυτικού πολιτισμού.

Αναφερόμενος στο ιστορικό παρελθόν και αφήνοντας αιχμές κατά της Τουρκίας και προσωπικά του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σημείωσε:

«Σε αυτούς που φαντάζονται ότι μπορούν να επανασυστήσουν τις αυτοκρατορίες τους στα εδάφη μας, λέω “ξεχάστε το”. Δε θα συμβεί. Είμαστε ικανοί να υπερασπιστούμε εαυτούς».

Χριστοδουλίδης: Μεσογειακός ενεργειακός σύνδεσμος

Από την πλευρά του, ο Νίκος Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε στον Great Sea Interconnector (GSI), κάνοντας λόγο για τη δημιουργία ενός μεσογειακού ενεργειακού συνδέσμου και υπογραμμίζοντας:

«Δεσμευόμαστε για περαιτέρω ενίσχυση των δεσμών μας».

Η 10η Τριμερής Σύνοδος Κορυφής επιβεβαίωσε τον στρατηγικό χαρακτήρα της συνεργασίας Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ, σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών προκλήσεων αλλά και σημαντικών ευκαιριών για την Ανατολική Μεσόγειο.

