Συνάντηση με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε σήμερα, Δευτέρα, στην Ιερουσαλήμ ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο της Τριμερούς Συνόδου Κορυφής Ελλάδας–Κύπρου–Ισραήλ.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο David Citadel, όπου ο Ισραηλινός πρωθυπουργός φιλοξενεί τη διπλωματική σύνοδο κορυφής των τριών χωρών.

Κατ’ ιδίαν και διευρυμένες συνομιλίες

Σύμφωνα με το γραφείο Τύπου του Ισραηλινού πρωθυπουργού, οι δύο ηγέτες είχαν αρχικά κατ’ ιδίαν συνάντηση, η οποία ακολούθως διευρύνθηκε, με τη συμμετοχή των υπουργών Εξωτερικών των χωρών και ανώτερων κυβερνητικών και διπλωματικών αξιωματούχων.

Η τριμερής σύνοδος σε ανώτατο επίπεδο αναμένεται να εκπέμψει μήνυμα εμβάθυνσης της συνεργασίας και της κοινής πορείας των τριών χωρών σε ζητήματα στρατηγικού ενδιαφέροντος, με έμφαση στη σταθερότητα και την ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο.

Στο επίκεντρο η ενέργεια

Η ενέργεια βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα των συνομιλιών, καθώς Ελλάδα, Κύπρος και Ισραήλ έχουν συμφωνήσει σε σχέδιο Τριμερούς Μνημονίου Συνεργασίας που αφορά:

την εκμετάλλευση και διαχείριση υδάτινων πόρων

τη διοχέτευση φυσικού αερίου στις διεθνείς αγορές

τη μεταφορά φυσικού αερίου από τη Μεσόγειο προς τις χώρες της Ευρώπης

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη άνοιξη, η σύνοδος του τριμερούς σχήματος σε επίπεδο Υπουργών Εξωτερικών στην Αθήνα είχε προσδώσει νέα δυναμική στη συνεργασία, ενώ πρόσφατα συνεδρίασε επίσης στην ελληνική πρωτεύουσα και το σχήμα 3+1 σε επίπεδο Υπουργών Ενέργειας.

Συνεργασία και στον τομέα της άμυνας

Παράλληλα, Ελλάδα και Κύπρος συνεργάζονται με το Ισραήλ και στον τομέα της άμυνας, κυρίως σε ό,τι αφορά την προμήθεια και την ανάπτυξη αμυντικών εξοπλιστικών συστημάτων, ενισχύοντας το πλέγμα ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή.

Συνάντηση με Μαχμούτ Αμπάς

Νωρίτερα σήμερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε συνάντηση και με τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούτ Αμπάς, στο πλαίσιο των επαφών του στην Ιερουσαλήμ.

Η Τριμερής Σύνοδος Κορυφής αναμένεται να ολοκληρωθεί με κοινά μηνύματα στρατηγικής συνεργασίας, σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών προκλήσεων στην Ανατολική Μεσόγειο.

Διαβάστε ακόμα: Μητσοτάκης από Βρυξέλλες: Στόχος οι πόροι για όλους τους Ευρωπαίους – Στήριξη σε αγρότες και κτηνοτρόφους