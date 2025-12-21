Έντονη πολιτική αντιπαράθεση προκάλεσε το rave πάρτι με ηλεκτρονική μουσική που πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου (20 Δεκεμβρίου) στο Γαλάτσι, μπροστά από τον Ιερός Ναός Αγίου Ανδρέα, με πρωταγωνιστές τον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης και τον δήμαρχο Αθηναίων Χάρης Δούκας.

Η κόντρα ξέσπασε μέσω αναρτήσεων στην πλατφόρμα Χ, με αφορμή τη διεξαγωγή της εκδήλωσης στον χώρο μπροστά από την εκκλησία, λίγες ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα.

Ο Θάνος Πλεύρης άσκησε δριμεία κριτική στον δήμαρχο Αθηναίων, γράφοντας χαρακτηριστικά:

«Εν μέσω των Λειτουργιών στις Εκκλησίες μας τις Άγιες αυτές κατανυκτικές μέρες της Γέννησης του Χριστού μας, ο δήμος Αθηναίων επιλέγει να χρησιμοποιήσει την είσοδο και τα σκαλιά Εκκλησίας για να στήσει rave party. Απλά ντροπή κ. Χάρη Δούκας».

Λίγη ώρα αργότερα, ο Χάρης Δούκας απάντησε με δική του ανάρτηση, δημοσιεύοντας μάλιστα και βίντεο από το πάρτι. Ο δήμαρχος Αθηναίων ανέφερε:

«Παρεξηγήθηκε ο ακροδεξιός Πλεύρης, γιατί χιλιάδες νέοι τραγούδησαν και διασκέδασαν μπροστά στην εκκλησία του Αγίου Ανδρέα στη Λαμπρινή».

Στην ίδια ανάρτηση, ο Χάρης Δούκας τόνισε ότι πρόκειται για εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε για τέταρτη φορά, με διοργανωτές νέους της περιοχής και με τη συμμετοχή της τοπικής αγοράς. Όπως σημείωσε, οι ίδιοι οι νέοι φρόντισαν να καθαρίσουν την πλατεία αμέσως μετά τη λήξη της εκδήλωσης, η οποία ολοκληρώθηκε στις 11 το βράδυ.

«Υποκρισία και σκοταδισμός. Το προαύλιο της εκκλησίας είναι ένας χώρος ανοιχτός για όλους και κυρίως για τους νέους», πρόσθεσε, για να καταλήξει με αιχμή:

«Υ.Γ. Είχαμε χθες και βιολιά έξω από την Καπνικαρέα με πάρα πολύ κόσμο. Πώς του ξέφυγε αυτή η εκδήλωση;».

Η αντιπαράθεση άνοιξε εκ νέου τη συζήτηση για τα όρια ανάμεσα στη θρησκευτική ευλάβεια, τη χρήση δημόσιων χώρων και τις σύγχρονες μορφές έκφρασης των νέων, με το θέμα να προκαλεί έντονες αντιδράσεις και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.







