Καρυστιανού: Καταγγελία για έλεγχο του ΣΔΟΕ στα γραφεία του Συλλόγου Τεμπών - Δόλιο χτύπημα της κυβέρνησης, αναφέρει

Καταγγελία για «χτύπημα της κυβέρνησης» σε βάρος του Σύλλογος Θυμάτων και Συγγενών των Τεμπών 2023 διατυπώνει η Μαρία Καρυστιανού, με ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ.

Σύμφωνα με την ίδια, την Παρασκευή πραγματοποιήθηκε έλεγχος στα γραφεία του Συλλόγου από κλιμάκιο ελεγκτών της ΑΑΔΕ από τη Θεσσαλονίκη, τον οποίο χαρακτηρίζει ως «έφοδο του ΣΔΟΕ» και «νέο δόλιο χτύπημα της κυβέρνησης με στόχο την τρομοκράτηση και φίμωση».

Η κα Καρυστιανού τονίζει στην ανάρτησή της ότι «όλα είναι καθαρά και διάφανα», υπογραμμίζοντας πως από την πρώτη στιγμή τάχθηκε υπέρ της πλήρους δημοσιοποίησης των οικονομικών στοιχείων του Συλλόγου. Παράλληλα, καλεί το Υπουργείο Οικονομικών και την ΑΑΔΕ να απαντήσουν με ποια κριτήρια προτεραιοποιήθηκε ο φορολογικός έλεγχος του Συλλόγου.

Στο ίδιο κείμενο, θέτει σειρά ερωτημάτων, κάνοντας λόγο για «φακέλους – φωτιά» που, όπως υποστηρίζει, παραμένουν επί χρόνια στα συρτάρια των αρμόδιων υπηρεσιών, με απώλειες δισεκατομμυρίων ευρώ για το Δημόσιο. Μεταξύ άλλων διερωτάται πόσοι φορολογικοί έλεγχοι ολοκληρώθηκαν όταν «σκόνταψαν σε μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα», αλλά και πόσοι φάκελοι με «ηχηρά ονόματα» δεν ελέγχθηκαν ποτέ.

Η κα Καρυστιανού καταλήγει ζητώντας απαντήσεις τόσο από τον διοικητή της ΑΑΔΕ όσο και από τον υπουργό Οικονομικών, κάνοντας λόγο για ανάγκη λογοδοσίας.

Από την πλευρά της, πάντως, η ΑΑΔΕ φέρεται –σύμφωνα με πληροφορίες– να διαψεύδει τον χαρακτηρισμό περί «εφόδου», υποστηρίζοντας ότι δεν υπήρξε αιφνιδιαστικός έλεγχος. Όπως αναφέρεται, στο πλαίσιο συνήθους διαδικασίας ζητήθηκε απλώς η προσκόμιση στοιχείων για διαχειριστικό έλεγχο.

Το θέμα αναμένεται να έχει και συνέχεια, καθώς οι αιχμές και τα ερωτήματα που τίθενται αγγίζουν ευρύτερα ζητήματα διαφάνειας και ελέγχων.

