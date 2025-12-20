Κυριάκος Μητσοτάκης: Σε Ιερουσαλήμ και Ραμάλα για την Τριμερή Σύνοδο Κορυφής

Τη στρατηγική σχέση Ελλάδα – Ισραήλ και τη σημασία του τριμερούς άξονα συνεργασίας Ελλάδας – Κύπρος – Ισραήλ αναμένεται να επιβεβαιώσει η επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκος Μητσοτάκης στην Ιερουσαλήμ, στο πλαίσιο της Τριμερούς Συνόδου Κορυφής των τριών χωρών.

Η Σύνοδος πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία η περιφερειακή αρχιτεκτονική ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή αναδιαμορφώνεται, με την Αθήνα να δίνει έμφαση στη συνεργασία στους τομείς της άμυνας, της ασφάλειας, της ενέργειας, της συνδεσιμότητας, της πολιτικής προστασίας και της καινοτομίας.

Συνάντηση με Νετανιάχου και τριμερής κορυφής

Στην Ιερουσαλήμ, ο Έλληνας πρωθυπουργός θα έχει κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, ενώ στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση των τριών ηγετών, με τη συμμετοχή και του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης.

Στόχος της τριμερούς στο ανώτατο επίπεδο είναι να εκπέμψει σαφές μήνυμα εμβάθυνσης της συνεργασίας και κοινής στάσης σε ζητήματα που αφορούν τη σταθερότητα και την ασφάλεια της ευρύτερης περιοχής.

Επίσκεψη στη Ραμάλα – Σταθερή θέση για λύση δύο κρατών

Στο πλαίσιο της περιοδείας του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφθεί και τη Ραμάλα, όπου θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς.

Η ελληνική πλευρά επαναλαμβάνει την πάγια θέση της υπέρ πολιτικής λύσης στο Παλαιστινιακό, με ορίζοντα τη λύση των δύο κρατών, ενώ υπογραμμίζει τον ρόλο της Ελλάδας ως έντιμου συνομιλητή με όλες τις χώρες της περιοχής.

Ρόλος της Ελλάδας στην «επόμενη μέρα» της Γάζας

Η Αθήνα δηλώνει έτοιμη να συμβάλει στην επόμενη μέρα στη Γάζα, τόσο:

- σε ανθρωπιστικό επίπεδο,

- μέσω συμμετοχής στην ανοικοδόμηση,

- όσο και εξετάζοντας τη συμμετοχή της σε Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης, εφόσον αυτή συγκροτηθεί.

Η συμβολική διάσταση της επίσκεψης

Υπενθυμίζεται ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν από τους πρώτους ηγέτες που επισκέφθηκαν το Ισραήλ λίγες ημέρες μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, μια κίνηση με έντονη συμβολική και πολιτική σημασία. Τον περασμένο Μάρτιο είχε επίσης συναντηθεί τόσο με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου όσο και με τον Πρόεδρο του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτσογκ.

Η τρέχουσα Σύνοδος έρχεται να «χτίσει» πάνω στη δυναμική που είχε δημιουργηθεί:

- από τη συνάντηση του τριμερούς σχήματος σε επίπεδο Υπουργών Εξωτερικών στην Αθήνα την άνοιξη

- και από την πρόσφατη συνεδρίαση του σχήματος 3+1 σε επίπεδο Υπουργών Ενέργειας.

