Στη δημοσιότητα έδωσε τη δική του εκδοχή για το επεισόδιο στο Στρασβούργο ο δημοσιογράφος Νίκος Γιαννόπουλος, καταγγέλλοντας επίθεση από τον ευρωβουλευτή Νίκο Παππά και απορρίπτοντας κάθε υπαινιγμό περί μέθης ή πρόκλησης εκ μέρους του.

Μιλώντας στο Live News, ο κ. Γιαννόπουλος υποστήριξε ότι ήταν απολύτως νηφάλιος, καθώς –όπως είπε– δεν καταναλώνει αλκοόλ και στο συγκεκριμένο περιστατικό είχε πιει μπύρα χωρίς αλκοόλ. Τόνισε ότι η επίθεση ήταν αναίτια και σημειώθηκε την ώρα που αποχωρούσε από το κατάστημα, όταν –σύμφωνα με την περιγραφή του– δέχτηκε δύο ισχυρά χτυπήματα στο πίσω μέρος του κεφαλιού του, έπειτα από τρικλοποδιά.

Ο δημοσιογράφος έκανε λόγο για «χοντροκομμένα ψέματα» από την πλευρά του κ. Παππά, υποστηρίζοντας ότι υπήρξε γρονθοκόπημα και όχι απλώς ένα χτύπημα, όπως έχει ειπωθεί. Αναφέρθηκε επίσης στη μεγάλη διαφορά σωματικής διάπλασης μεταξύ τους, λέγοντας πως αυτό καταδεικνύει τη σφοδρότητα της επίθεσης, ενώ χαρακτήρισε ιδιαίτερα επιβαρυντικό το γεγονός ότι το χτύπημα ήταν πισώπλατο.

Σύμφωνα με τον κ. Γιαννόπουλο, το περιστατικό είδαν τουλάχιστον έξι συνάδελφοί του, αλλά και συνεργάτες του ευρωβουλευτή, ενώ υπήρχαν και πολλοί θαμώνες στο κατάστημα. Ανέφερε ακόμη ότι μετά το επεισόδιο δέχτηκε μηνύματα και τηλεφωνήματα από τον κ. Παππά, τα οποία –όπως ισχυρίστηκε– διαγράφηκαν λίγο αργότερα.

Ο δημοσιογράφος δήλωσε πως από τη Δευτέρα θα κινηθεί δικαστικά, σε συνεννόηση με τον δικηγόρο του, εξετάζοντας το ενδεχόμενο κατάθεσης μήνυσης, ασφαλιστικών μέτρων ή και των δύο.

