Καρυστιανού από τη Λάρισα: Η αλήθεια για τα Τέμπη θα βγει – Η δίκη θα γίνει κάποτε με πραγματικά ελεύθερους δικαστές

Σε εξέλιξη βρίσκεται στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας η δίκη που αφορά τα λεγόμενα «χαμένα βίντεο» από τη διαδικασία φόρτωσης της εμπορικής αμαξοστοιχίας, η οποία ενεπλάκη στη φονική σύγκρουση των Τεμπών.

Στο εδώλιο κάθονται δύο πρώην στελέχη του ΟΣΕ, καθώς και στέλεχος της εταιρείας που είχε την ευθύνη της βιντεοεπιτήρησης. Στο δικαστήριο δίνουν το «παρών» οι περισσότεροι συγγενείς των θυμάτων, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι, μετά από σύσκεψη στις Σέρρες, οι αγρότες αποφάσισαν να ανοίξουν τα μπλόκα ώστε να διευκολυνθεί η μετακίνηση όσων ήθελαν να βρεθούν στη Λάρισα για τη δίκη.

Φτάνοντας στο δικαστικό μέγαρο, η Μαρία Καρυστιανού δήλωσε ότι δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα από τις αγροτικές κινητοποιήσεις, τονίζοντας πως ο μοναδικός παράγοντας που δυσκόλεψε τη μετακίνηση ήταν οι καιρικές συνθήκες. Παράλληλα, εξέφρασε ανοιχτά τη στήριξή της στον αγώνα των αγροτών, σημειώνοντας ότι η παρουσία των τρακτέρ στην εθνική οδό δεν ενόχλησε τους συγγενείς, ενώ έκανε λόγο για υποστηρικτική στάση της αστυνομίας.

Σε ερώτηση για το τι προσδοκά από τη σημερινή διαδικασία, η ίδια εμφανίστηκε επιφυλακτική, αναφέροντας ότι οι εμπειρίες των τελευταίων ημερών και γενικότερα η μέχρι τώρα πορεία της υπόθεσης δεν της επιτρέπουν μεγάλες προσδοκίες από τη λειτουργία της ελληνικής Δικαιοσύνης, η οποία –όπως είπε– έχει επανειλημμένα απογοητεύσει τις οικογένειες των θυμάτων.

Όταν ενημερώθηκε ότι οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων ζήτησαν την αποβολή συγγενών και υποστηρικτών από την αίθουσα, η Μαρία Καρυστιανού αντέδρασε έντονα, σχολιάζοντας πως κάτι τέτοιο ισοδυναμεί με καταδίκη των οικογενειών στο να μη μάθουν ποτέ τι πραγματικά συνέβη στους ανθρώπους τους.

Κλείνοντας, εξέφρασε την πεποίθηση ότι, παρά τις σημερινές συνθήκες, «ο καιρός έχει γυρίσματα» και πως αργά ή γρήγορα η υπόθεση των Τεμπών θα επανεξεταστεί συνολικά — τόσο σε ανακριτικό όσο και σε πολιτικό επίπεδο — από δικαστές που θα μπορούν να λειτουργήσουν με πλήρη ανεξαρτησία.

