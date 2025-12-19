Τη δική του εκδοχή για το επεισόδιο με δημοσιογράφο έδωσε ο ευρωβουλευτής Νίκος Παππάς, μιλώντας στην εκπομπή «Buongiorno». Όπως τόνισε, δεν υπήρξε καμία φυγάδευσή του από τη Γερμανία και επέστρεψε κανονικά στην Ελλάδα μετά τις υποχρεώσεις του.

Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι σήκωσε το χέρι του έπειτα από προσβλητικό σχόλιο που, όπως είπε, τον εξαγρίωσε, ωστόσο αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι γρονθοκόπησε τον δημοσιογράφο. «Είμαι ο πρώτος που καταδικάζω την πράξη μου. Μετανιώνω και ντρέπομαι», ανέφερε, ζητώντας συγγνώμη και επισημαίνοντας ότι δεν θέλει νέοι άνθρωποι να υιοθετήσουν τέτοιες συμπεριφορές.

Αναφερόμενος στη διαγραφή του από τον ΣΥΡΙΖΑ, δήλωσε πως «είναι το μόνο θετικό που προέκυψε από αυτό το ζήτημα». Τέλος, περιέγραψε τη συνάντησή τους την επόμενη ημέρα στο ξενοδοχείο, λέγοντας ότι αποχώρησε χωρίς ένταση για να συνεχίσει τις εργασίες του στο Ευρωκοινοβούλιο.

«Δεν φυγαδεύτηκα από τη Γερμανία. Έφυγα κανονικά από την πόρτα του γραφείου μου, όπως φεύγω κάθε πρωί. Έκανα τα ραντεβού και στη συνέχεια, μέσω Γερμανίας, επέστρεψα στην Ελλάδα. Κανείς δεν με αναζήτησε για να με συλλάβει. Είναι δυνατόν εγώ, με τα βιώματά μου και τη διαδρομή μου, να πω σε έναν άνθρωπο “κοίτα πώς είσαι, θα σε δείρω”; Ούτε το χειρότερο σκουπίδι εκεί έξω, αν σκεφτόταν έτσι, δεν θα μπορούσε να το πει. “Κοίτα πώς είμαι και κοίτα πώς είσαι”, αυτό είπα, εννοώντας τη σωματική διάπλαση. Είδατε αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος βγήκε σε 30 εκπομπές μέσα σε μία μέρα, να έχει το παραμικρό σημάδι; Σήκωσα το χέρι μου, όταν μου είπε κάτι πολύ προσβλητικό, αλλά δεν τον γρονθοκόπησα. Είμαι ο πρώτος που καταδικάζω την πράξη μου. Μετανιώνω… αν είναι δυνατόν. Δεν θέλω κανένας νεαρός που θα ακούσει αυτή την ιστορία να υιοθετήσει τέτοιες πρακτικές», δήλωσε, ενώ στη συνέχεια απάντησε σε ερωτήσεις των συντελεστών της εκπομπής, ισχυριζόμενος ότι του είπε κάτι πολύ προσωπικό και τον εξαγρίωσε.

«Ζητώ συγγνώμη για αυτό το επεισόδιο, είμαι ο πρώτος που καταδικάζω την πράξη μου, μετανιώνω και ντρέπομαι», τόνισε ο Νίκος Παππάς.

«Δεν συχνάζω σε τίποτα “κυριλέ” εστιατόρια με ανθρώπους ατσαλάκωτους. Είμαι εκεί, στην “πιάτσα”, με νέους ανθρώπους των οποίων βράζει το αίμα. Δέχομαι προκλήσεις καθημερινά. Δεν υπάρχει άλλο παρόμοιο περιστατικό που να έχει γίνει», ανέφερε ο ίδιος.

Την επόμενη ημέρα, σχετικά με το αν συναντήθηκαν στο πρωινό του ξενοδοχείου με τον δημοσιογράφο, δήλωσε: «Ναι, ήμασταν στο λόμπι και είδα έναν άνθρωπο (σ.σ. τον δημοσιογράφο) να μου λέει “Φύγε από εδώ, σήκω φύγε”. Του εξήγησα ότι “εδώ είναι το ξενοδοχείο μου”. Έβαλα την τσάντα μου σε ένα τραπέζι εκεί και περίμενα το αυτοκίνητό μου. Επειδή είχα πολλή δουλειά στο Ευρωκοινοβούλιο και ήθελα να επικεντρωθώ, πήρα τον καφέ μου και έφυγα».

