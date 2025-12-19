Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η υπόθεση της καταγγελλόμενης επίθεσης του ευρωβουλευτή Νίκου Παππά σε βάρος του δημοσιογράφου Νίκου Γιαννόπουλου στο Στρασβούργο, με τις εξελίξεις να προκαλούν έντονες πολιτικές αντιδράσεις και σοβαρά ερωτήματα γύρω από τη στάση του ίδιου του ευρωβουλευτή.

Ο Νίκος Παππάς παραμένει άφαντος από τη στιγμή που ο δημοσιογράφος προχώρησε σε μήνυση εις βάρος του, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αναζητούνταν από τις γαλλικές αρχές στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι φέρεται να αποχώρησε από τη Γαλλία μέσω Γερμανίας και πλέον βρίσκεται στην Ελλάδα, χωρίς ωστόσο να έχει υπάρξει επίσημη δημόσια τοποθέτησή του για το πού ακριβώς βρίσκεται.

Η καταγγελία και η μήνυση

Το περιστατικό, όπως καταγγέλλει ο Νίκος Γιαννόπουλος, σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης 16 Δεκεμβρίου σε μπαρ στο Στρασβούργο, όπου βρίσκονταν και οι δύο, συνοδευόμενοι από συνεργάτες τους. Την επόμενη ημέρα, ο δημοσιογράφος κατέθεσε μήνυση στην αστυνομική διοίκηση Αλσατίας για άσκηση βίας από πρόσωπο με θεσμικό ρόλο, υποστηρίζοντας ότι δέχθηκε απρόκλητη σωματική επίθεση.

Σύμφωνα με την περιγραφή του, αρχικά υπήρξε λεκτική ένταση, ενώ λίγο αργότερα, καθώς κατευθυνόταν προς την έξοδο του καταστήματος, δέχθηκε δύο ισχυρά χτυπήματα στο πίσω μέρος του κεφαλιού του, με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος.

Μαρτυρία που επιβεβαιώνει το περιστατικό

Την καταγγελία επιβεβαίωσε δημόσια και αυτόπτης μάρτυρας. Η δημοσιογράφος Κική Τσιλιγγερίδου, με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανέφερε ότι βρισκόταν στον ίδιο χώρο και χαρακτήρισε το συμβάν «σοκαριστικό και τρομακτικό». Παράλληλα, άφησε αιχμές για συμπεριφορές που, όπως σημείωσε, δεν έχουν καμία θέση στον δημόσιο λόγο και στη δημοκρατική πολιτική ζωή.

Οι κινήσεις του ευρωβουλευτή και οι αντιδράσεις

Αρχικά, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Νίκος Παππάς φέρεται να επικοινώνησε με τον δημοσιογράφο ζητώντας συγγνώμη, ωστόσο τα σχετικά μηνύματα διαγράφηκαν αργότερα. Επιχείρησε επίσης να υπάρξει κατ’ ιδίαν συνάντηση, κάτι που ο Νίκος Γιαννόπουλος αρνήθηκε.

Σε δημόσια ανάρτησή του, ο ευρωβουλευτής παραδέχθηκε ότι αντέδρασε λανθασμένα, αφήνοντας ωστόσο αιχμές για τη συμπεριφορά του δημοσιογράφου, χωρίς να διαψεύδει ευθέως το περιστατικό.

Διαγραφή από τον ΣΥΡΙΖΑ και πολιτικός απόηχος

Οι πολιτικές εξελίξεις ήταν άμεσες. Ο ΣΥΡΙΖΑ προχώρησε στη διαγραφή του Νίκου Παππά από την ευρωομάδα και ζήτησε την παραπομπή του στην Επιτροπή Δεοντολογίας του κόμματος, κάνοντας λόγο για «απαράδεκτη συμπεριφορά». Παράλληλα, στο εσωτερικό του κόμματος δεν έλειψαν οι διαφορετικές φωνές, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι υπήρξαν ενστάσεις για τον χειρισμό της υπόθεσης.

Σκληρή ανακοίνωση εξέδωσε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος κατηγόρησε τον ΣΥΡΙΖΑ για υποκρισία, ενώ ο Γαβριήλ Σακκελαρίδης άφησε αιχμές για πολιτικές ευθύνες, συνδέοντας το ζήτημα με παλαιότερες επιλογές προσώπων.

Ανοιχτά ερωτήματα

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή τόσο σε νομικό όσο και σε πολιτικό επίπεδο. Η αναζήτηση του ευρωβουλευτή, οι καταθέσεις μαρτύρων και η εξέλιξη της μήνυσης αναμένεται να καθορίσουν τα επόμενα βήματα, σε μια υπόθεση που ήδη έχει προκαλέσει σοβαρό πλήγμα στο πολιτικό κλίμα και έντονη δημόσια συζήτηση γύρω από τη συμπεριφορά θεσμικών εκπροσώπων.

