Ένταση στην εξεταστική για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ στην τελευταία συνεδρίαση του 2025: φωνές, απειλές, εξώδικο Άδωνι Γεωργιάδη προς Ζωή Κωνσταντοπούλου και ο διάλογος όπως καταγράφηκε.

Η τελευταία για το 2025 συνεδρίαση της εξεταστικής επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ (Πέμπτη 18.12.2025) έκλεισε με φωνές, βαριές κουβέντες, απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς και απειλές, με «πρωταγωνίστρια» ξανά τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Στο επίκεντρο βρέθηκε η προσπάθεια του εισηγητή της ΝΔ, Μακάριου Λαζαρίδη, να ενημερώσει την επιτροπή για τις νομικές κινήσεις που προανήγγειλε ο Άδωνις Γεωργιάδης, μετά από αναφορά της κ. Κωνσταντοπούλου.

Τι είχε προηγηθεί: Εξώδικο Άδωνι Γεωργιάδη προς Ζωή Κωνσταντοπούλου

Νέα ένταση πυροδοτήθηκε μετά τη χθεσινή συνεδρίαση της Επιτροπής, με τον Άδωνι Γεωργιάδη να ανακοινώνει ότι προχωρά σε αποστολή εξωδίκου προς τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Αφορμή αποτέλεσε αναφορά της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, όταν διατύπωσε το ερώτημα: «ο Γεωργιάδης, ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, έχει καταδικαστεί για βιασμό ανηλίκων;».

Λίγο αργότερα, η κ. Κωνσταντοπούλου είπε ότι αναφερόταν στον Νίκο Γεωργιάδη. Ο υπουργός Υγείας, όμως, όπως περιγράφεις, απορρίπτει τον ισχυρισμό περί λάθους, μιλά για σκόπιμη προσβολή και ζητά με το εξώδικο ρητή συγγνώμη, προειδοποιώντας ότι διαφορετικά θα προχωρήσει σε μήνυση και αγωγή. Στην ίδια τοποθέτηση, υποστηρίζει επίσης ότι η αναφορά έγινε «με δόλο» και σημειώνει πως το πρόσωπο στο οποίο, σύμφωνα με τη διόρθωση, ήθελε να αναφερθεί η κ. Κωνσταντοπούλου, δεν υπήρξε ποτέ αντιπρόεδρος της ΝΔ.

Η συνεδρίαση της 18/12: Η «αυλαία» με καβγά και απειλές

Στην τελευταία συνεδρίαση για φέτος, μετά την εξέταση των μαρτύρων, ο κ. Λαζαρίδης επιχείρησε να καταγγείλει ότι η κ. Κωνσταντοπούλου είχε αναφέρει πως ο αντιπρόεδρος της ΝΔ έχει καταδικαστεί για παιδεραστία, με την ίδια να επιμένει ότι δεν εννοούσε τον Άδωνι αλλά «τον άλλο Γεωργιάδη».

Ο διάλογος

Μαρία Συρεγγέλα: Κύριε Λαζαρίδη έχετε το λόγο.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Είστε εκτεθειμένη και επίορκη.

Μακάριος Λαζαρίδης: Χθες η κυρία Κωνσταντοπούλου ισχυρίστηκε ότι ο αντιπρόεδρος της ΝΔ έχει καταδικαστεί για παιδεραστία.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Ο Γεωργιάδης.

Μακάριος Λαζαρίδης: Θα διαβάσω τι είπε από τα πρακτικά…

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Δεν εννοούσα Άδωνι. Είπα για τον άλλο Γεωργιάδη τον πρώτο αντιπρόεδρο που πρότεινε ο Μητσοτάκης

Μαρία Συρεγγέλα: Περιμένετε να ολοκληρώσει…

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Όχι όταν με συκοφαντούν.

Μακάριος Λαζαρίδης: Περιμένετε ομαδικές μηνύσεις.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Προσέξτε τι λέτε.

Μακάριος Λαζαρίδης: Μα αφήστε με επιτέλους.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Δεν θα σας αφήσω να λέτε ψέματα.

Μακάριος Λαζαρίδης: Μα δεν γίνεται

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Δεν θα σας αφήσω να λέτε ψέματα.

Μακάριος Λαζαρίδης: Από τα πρακτικά λέει η Κωνσταντ…

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Δεν θα σας αφήσω να λέτε ψέματα

Μακάριος Λαζαρίδης: …

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Όχι. Έχουμε πάρα πολλά να κατηγορήσουμε τον Γεωργιάδη. Είναι αρνητής του Ολοκαυτώματος, του πολυτεχνείου, είναι ρατσιστής. Δεν τον κατηγόρησα για παιδεραστία. Σταματήστε τη γελοία διαδικασία

Μακάριος Λαζαρίδης: Είπε η κυρία Κωνσταντοπούλου όπως καταγράφεται στα πρακτικά «ο Γεωργιάδης ο αντιπρόεδρος της ΝΔ έχει καταδικαστεί για παιδεραστία. Αυτό είπε και είναι γραμμένο στα πρακτικά».

Μαρία Συρεγγέλα: Ακούστε.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Δεν θα ακούω συκοφαντίες για εμένα από ένα θρασύδειλο.

Μαρία Συρεγγέλα: Αυτό που κάνετε είναι φασισμός. Δεν αφήνετε κανέναν να μιλήσει. Εσείς μιλήσατε 43 λεπτά περισσότερο από όλους.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Είναι συκοφαντία. Είστε σε δύσκολη θέση

Μακάριος Λαζαρίδης: …

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Δεν θα αφήσω να λέτε συκοφαντίες για εμένα. Με συκοφαντήσατε ανερυθρίαστα. Εμένα, τον πατέρα μου και τη μητέρα μου.

Μακάριος Λαζαρίδης: Είναι ψέματα ότι ο πατέρας σας επί Βαρδινογιάννη ήταν πρόεδρος Παναθηναϊκού;

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Και αυτό είναι κατηγορία; Είναι δημόσιο γεγονός. Ο επίορκος Λαζαρίδης ο συκοφάντης.

Τι μένει τώρα: Πολιτική σύγκρουση και «ανοιχτό» νομικό μέτωπο

Με βάση όσα μου έδωσες, η υπόθεση πλέον κινείται σε δύο παράλληλα επίπεδα:

Πολιτικό: η συνεδρίαση έκλεισε με ευθεία σύγκρουση, εκατέρωθεν κατηγορίες και ένταση για τη διαδικασία και τα πρακτικά.

Νομικό: ο Άδωνις Γεωργιάδης έχει προαναγγείλει εξώδικο και έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο για μήνυση και αγωγή, αν δεν υπάρξει δημόσια απολογία.

Διαβάστε ακόμα: Δημοσκόπηση MRB: Σταθερό προβάδισμα της ΝΔ – Πώς διαμορφώνεται ο πολιτικός χάρτης