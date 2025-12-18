Ιστορική ημέρα για το Πολεμικό Ναυτικό, καθώς στα ναυπηγεία της Λοριάν στη Γαλλία πραγματοποιείται η τελετή ύψωσης της ελληνικής σημαίας στην πρώτη φρεγάτα FDI Belharra «ΚΙΜΩΝ» (F-601), η οποία περνά και επίσημα από σήμερα υπό την πλήρη διοίκηση του ΠΝ.

Πρόκειται για την πρώτη παραλαβή νέας φρεγάτας μετά από σχεδόν 30 χρόνια, σε ένα πρόγραμμα που περιλαμβάνει συνολικά τέσσερα πλοία για τον ελληνικό στόλο.

Η τελετή και οι παρουσίες

Η τελετή ονοματοδοσίας και ύψωσης της σημαίας πραγματοποιείται παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια, ο οποίος συνοδεύεται από τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας Θανάση Δαβάκη, τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ Στρατηγό Δημήτριο Χούπη και τον Αρχηγό ΓΕΝ Αντιναύαρχο Δημήτριο – Ελευθέριο Κατάρα ΠΝ.

Νονός της πρώτης φρεγάτας FDI Belharra είναι ο εφοπλιστής και υποναύαρχος ε.τ. Π. Λασκαρίδης.

Συνάντηση Δένδια – Βοτρίν

Στο περιθώριο της επίσκεψης, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας θα έχει συνάντηση στη Λοριάν με τη Γαλλίδα ομόλογό του Κατρίν Βοτρίν (Catherine Vautrin). Στην ατζέντα περιλαμβάνονται ζητήματα διμερούς αμυντικής συνεργασίας, περιφερειακής και ευρωπαϊκής ασφάλειας, καθώς και οι προοπτικές περαιτέρω εμβάθυνσης της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας – Γαλλίας, με έμφαση στην υλοποίηση υφιστάμενων συμφωνιών και στη συνεργασία στην αμυντική βιομηχανία.

Ο πρώτος πλους και το επόμενο βήμα

Μετά την ύψωση της σημαίας, η «ΚΙΜΩΝ» θα πραγματοποιήσει τον πρώτο μεγάλο της πλου, διάρκειας περίπου 3 ωρών, με προορισμό τη Βρέστη. Εκεί θα λάβει τον φόρτο των οπλικών της συστημάτων και θα συναντήσει την πρώτη φρεγάτα της κλάσης, τη γαλλική Amiral Ronarc’h (D660).

Η παραμονή στη Βρέστη και η επιστροφή στη Λοριάν, στο πλαίσιο των δοκιμών με το πρώτο πλήρες πλήρωμα, θα διαρκέσει περίπου 3 εβδομάδες. Από εκεί και έπειτα ξεκινά η αντίστροφη μέτρηση για τον κατάπλου στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού εκτιμούν ότι ο πανηγυρικός κατάπλους της πρώτης FDI Belharra στον Ναύσταθμο Σαλαμίνας τοποθετείται στο διάστημα 5 – 20 Ιανουαρίου 2026, με τον ακριβή χρόνο να εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες. Όπως επισημαίνεται, δεν υπάρχει πρόθεση να επισπευσθεί το ταξίδι υπό δυσμενείς συνθήκες, καθώς πρόκειται για νέο πλοίο και περίοδο ειρήνης.

Η διαμόρφωση της «ΚΙΜΩΝ»

Η φρεγάτα παραδίδεται στην τελική της διαμόρφωση, αυτή της ΦΟΡΜΙΩΝ (FDI HN Standard 2), ενσωματώνοντας:

- 32 κελιά κάθετων εκτοξευτών

- αντιπυραυλικό – αντιαεροπορικό σύστημα RAM

- αερόφυλλα chaffs για παραπλάνηση εχθρικών ραντάρ

Κεντρικό ρόλο έχει ο ολοκληρωμένος ιστός αισθητήρων PSIM (Panoramic Sensor Intelligence Module), η ψηφιακή «καρδιά» του πλοίου, που συγκεντρώνει σχεδόν όλα τα συστήματα αισθητήρων, το προηγμένο σόναρ ανθυποβρυχιακού πολέμου CAPTAS-4 και το πλήρες ψηφιακό ραντάρ Sea Fire.

