Στις Βρυξέλλες βρίσκεται ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να συμμετάσχει στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η οποία διεξάγεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Κατά την άφιξή του στη βελγική πρωτεύουσα, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου έχει κομβική σημασία, καθώς μεταξύ άλλων αναμένεται να εγκρίνει τη χρηματοδοτική στήριξη της Ουκρανίας. Όπως ανέφερε, η Ελλάδα στηρίζει σταθερά την Ουκρανία και θα υποστηρίξει κάθε λύση που μπορεί να της εξασφαλίσει χρηματοδοτική σταθερότητα ώστε να αμύνεται απέναντι στη ρωσική εισβολή, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή θα είναι νομικά και δημοσιονομικά ασφαλής.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε επίσης ότι στο πλαίσιο της Συνόδου θα ξεκινήσει μια πρώτη, μακρά συζήτηση για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της ΕΕ. Υπογράμμισε ότι η Ελλάδα στηρίζει τις πολιτικές συνοχής και την Κοινή Αγροτική Πολιτική, με στόχο να εξασφαλιστούν οι απαραίτητοι πόροι για τη βελτίωση των συνθηκών ζωής όλων των Ευρωπαίων πολιτών, καθώς και για τη στήριξη των αγροτών και των κτηνοτρόφων.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας, ο πρωθυπουργός επανέλαβε ότι η Ελλάδα τάσσεται υπέρ της αξιοποίησης του Ταμείου Αποκατάστασης και τόνισε πως δεν θα πρέπει να ολοκληρωθούν οι εργασίες της Συνόδου χωρίς να υπάρξει μια νομικά ορθή και βιώσιμη λύση.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη φρεγάτα «Κίμων», την πρώτη υπερσύγχρονη φρεγάτα Belharra που εντάσσεται στον ελληνικό στόλο. Όπως δήλωσε, παρότι βρίσκεται στις Βρυξέλλες, «η καρδιά της Ελλάδας χτυπά σήμερα στο ναυπηγείο του Λοριάν», όπου υψώνεται η ελληνική σημαία στην πρώτη από τις τέσσερις φρεγάτες του προγράμματος.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε τη στιγμή ιδιαίτερα σημαντική και τόνισε ότι η φρεγάτα «Κίμων» αποτελεί απτή απόδειξη της έμπρακτης στήριξης της κυβέρνησης προς τις Ένοπλες Δυνάμεις, σηματοδοτώντας τη μετάβασή τους σε μια νέα εποχή.

