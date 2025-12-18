Σφοδρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει το επεισόδιο που σημειώθηκε στο Στρασβούργο, με πρωταγωνιστή τον ευρωβουλευτή Νίκο Παππά και θύμα δημοσιογράφο, οδηγώντας σε πολιτικές εξελίξεις και εσωκομματικές αποφάσεις στον ΣΥΡΙΖΑ.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε το βράδυ της περασμένης Τρίτης σε μπαρ της πόλης, όπου σύμφωνα με την καταγγελία του δημοσιογράφου Νίκου Γιαννόπουλου, ο ευρωβουλευτής φέρεται αρχικά να του έβαλε τρικλοποδιά. Όταν εκείνος ζήτησε εξηγήσεις, αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν πως προσπάθησε να αποχωρήσει χωρίς να δώσει συνέχεια. Ωστόσο, λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, δέχθηκε δύο γροθιές στο πίσω μέρος του κεφαλιού του, με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος.

Κατά τις ίδιες μαρτυρίες, ο δημοσιογράφος φέρεται να απευθύνθηκε στον Νίκο Παππά λέγοντας «Είσαι εν ενεργεία ευρωβουλευτής;», με τον τελευταίο να απαντά «Πώς να μη σε χτυπήσω έτσι όπως είσαι;». Επιπλέον, καταγγέλλεται ότι ο ευρωβουλευτής τον προκάλεσε να βγουν εκτός του χώρου «για να λογαριαστούν».

Μετά το επεισόδιο, ο δημοσιογράφος δέχθηκε επανειλημμένες τηλεφωνικές κλήσεις και μηνύματα από τον Νίκο Παππά, στα οποία δεν απάντησε, ενώ την επόμενη ημέρα προχώρησε στην κατάθεση μήνυσης.

Η υπόθεση προκάλεσε άμεση πολιτική κινητοποίηση. Με απόφαση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλου, ο Νίκος Παππάς τέθηκε εκτός της ευρωομάδας του κόμματος, ενώ κινήθηκαν και οι διαδικασίες για την παραπομπή του στην Επιτροπή Δεοντολογίας με στόχο τη διαγραφή του. Σε ανακοίνωσή της, η Κουμουνδούρου χαρακτήρισε τη συμπεριφορά του «απαράδεκτη».

Ο ίδιος ο ευρωβουλευτής, μέσω ανάρτησής του στο Instagram, παραδέχθηκε ότι αντέδρασε λανθασμένα, κάνοντας λόγο για πρόκληση από την πλευρά του δημοσιογράφου. Τόνισε ότι δεν θα δώσει περισσότερες λεπτομέρειες δημόσια, επικαλούμενος σεβασμό στην οικογένεια του καταγγέλλοντος, υποστηρίζοντας ωστόσο πως τα γεγονότα δεν εξελίχθηκαν όπως περιγράφονται και ότι υπάρχουν μάρτυρες.

Από την πλευρά του, ο δημοσιογράφος σε δημόσια τοποθέτησή του ανέφερε πως είναι καλά στην υγεία του, ευχαρίστησε όσους εξέφρασαν τη στήριξή τους και ξεκαθάρισε ότι δεν προτίθεται να προβεί σε περαιτέρω δηλώσεις, σημειώνοντας πως «τα γεγονότα μιλούν από μόνα τους».

Η κυβέρνηση αντέδρασε έντονα, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη να κατηγορεί τον ΣΥΡΙΖΑ για καθυστερημένη αντίδραση και πολιτική ανοχή σε επαναλαμβανόμενες επιθετικές συμπεριφορές. Αντίστοιχα, το ΠΑΣΟΚ καταδίκασε απερίφραστα τον ξυλοδαρμό, τονίζοντας ότι η βία απέναντι σε λειτουργούς του Τύπου δεν έχει καμία θέση στη δημόσια ζωή.

Σχολιασμούς προκάλεσε και η παρέμβαση του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος επέκρινε τη στάση του ευρωβουλευτή και άφησε αιχμές για τη στάση του κόμματος που τον στήριξε πολιτικά.

Η υπόθεση συνεχίζει να προκαλεί πολιτικό σεισμό, με τις εξελίξεις να αναμένονται τόσο σε κομματικό όσο και σε δικαστικό επίπεδο.

«Γενναίο» παλικάρι και αυτός….και αν μου έχει σούρει ύβρεις, δολοφόνο με ανέβαζε, δολοφόνο με κατέβαζε κα τον αποθέωναν στις διάφορες εκπομπές μήν τυχόν και χάσουν κανένα κελεπούρι. Τον βρήκε ο @atsipras τον έβαλαν στο ψηφοδέλτιο και τον ψήφισαν χιλιάδες διότι λέει «τους άρεσε η… https://t.co/PFI0LajQl5 — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) December 17, 2025

