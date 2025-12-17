Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί σαφές προβάδισμα έναντι του ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση της MRB για λογαριασμό του Open, με τη διαφορά ανάμεσα στα δύο κόμματα να φτάνει τις 15,1 ποσοστιαίες μονάδες.

Παρά τις απώλειες που καταγράφει, το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει ποσοστό 29,2%, ενώ το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί με 14,1%. Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Ελληνική Λύση, η οποία εμφανίζεται ενισχυμένη με 11,7%, ενώ η Πλεύση Ελευθερίας υποχωρεί στο 9,7%. Το ΚΚΕ καταγράφεται στο 8,6%, ο ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζει μικρή άνοδο φτάνοντας το 7,7%, η Φωνή Λογικής ανεβαίνει στο 5%, ενώ το ΜεΡΑ25 κινείται στο όριο εισόδου στη Βουλή με 3%.

Στην πρόθεση ψήφου, η ΝΔ συγκεντρώνει 22,6%, το ΠΑΣΟΚ 10,9%, η Ελληνική Λύση 9,1%, η Πλεύση Ελευθερίας 7,5%, το ΚΚΕ 6,7%, ο ΣΥΡΙΖΑ 6% και η Φωνή Λογικής 3,9%.

Καταλληλότερος πρωθυπουργός

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξακολουθεί να θεωρείται καταλληλότερος για τη θέση του πρωθυπουργού, συγκεντρώνοντας 24,1%, με όλους τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς να κινούνται σε μονοψήφια ποσοστά. Ακολουθούν η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 8,7%, ο Κυριάκος Βελόπουλος με 8,3% και ο Νίκος Ανδρουλάκης με 8%.

Όσον αφορά την αξιολόγηση των κυβερνητικών χειρισμών, το 28,6% των πολιτών τους κρίνει θετικά, ενώ το 69,5% εκφράζει αρνητική άποψη. Ακόμη πιο αρνητική είναι η εικόνα για τη στάση του ΠΑΣΟΚ ως αξιωματική αντιπολίτευση, καθώς μόλις το 19,3% την αξιολογεί θετικά, έναντι 75,5% που τη βλέπει αρνητικά.

Οι πιο δημοφιλείς υπουργοί

Στην αξιολόγηση των μελών της κυβέρνησης, οι Νίκος Δένδιας, Κυριάκος Πιερρακάκης και Τάκης Θεοδωρικάκος ξεχωρίζουν ως οι πιο δημοφιλείς υπουργοί, συγκεντρώνοντας τις περισσότερες θετικές γνώμες.

Τσίπρας, Σαμαράς και Καρυστιανού

Αρνητική παραμένει η εικόνα για το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, καθώς το 71,4% δηλώνει ότι δεν θα τον ψήφιζε. Παρόμοια είναι τα ποσοστά και για τον Αντώνη Σαμαρά, αν και εμφανίζονται ελαφρώς υψηλότερα σε σχέση με εκείνα του πρώην πρωθυπουργού του ΣΥΡΙΖΑ. Αντίθετα, πιο θετική είναι η στάση των πολιτών απέναντι στη Μαρία Καρυστιανού, με το 53,6% να δηλώνει ότι δεν θα ψήφιζε ένα κόμμα με την ίδια επικεφαλής.

Αγρότες, ΟΠΕΚΕΠΕ και κυβερνητικά σενάρια

Οι αγροτικές κινητοποιήσεις θεωρούνται δικαιολογημένες από το 71,2% των ερωτηθέντων, ενώ το 79,9% χαρακτηρίζει δίκαια τα αιτήματά τους. Για το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, το 78,4% δηλώνει δυσαρεστημένο με τους κυβερνητικούς χειρισμούς και το 71,8% εκτιμά ότι δεν θα υπάρξει απόδοση Δικαιοσύνης.

Τέλος, αναφορικά με τη μορφή της επόμενης κυβέρνησης, το 46,7% των πολιτών προτιμά ένα σχήμα συνεργασίας κομμάτων, ενώ το 40,2% επιθυμεί κυβέρνηση με αυτοδυναμία.

