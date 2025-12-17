Το πρώτο του δημόσιο μήνυμα μετά τη βίαιη επίθεση που δέχθηκε στο Στρασβούργο έστειλε ο δημοσιογράφος του NEWS 24/7, Νίκος Γιαννόπουλος, μέσω ανάρτησης στα social media.

Υπενθυμίζεται ότι ο Νίκος Γιαννόπουλος, ενώ βρισκόταν σε δημοσιογραφική αποστολή στο Στρασβούργο, δέχθηκε αναίτια επίθεση από τον ευρωβουλευτή Νίκο Παππά, ο οποίος τον γρονθοκόπησε στο κεφάλι. Το περιστατικό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και οδήγησε στη διαγραφή του ευρωβουλευτή από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Με ανάρτησή του στο Facebook, την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου, ο δημοσιογράφος θέλησε να καθησυχάσει όσους επικοινώνησαν μαζί του, τονίζοντας ότι είναι καλά, ενώ παράλληλα ευχαρίστησε για τη στήριξη που έχει λάβει.

Η ανάρτηση του Νίκου Γιαννόπουλου

«Καλησπέρα σε όλους, όλες, όλα.

Επειδή έχετε σπάσει το κινητό μου από την ώρα που δημοσιοποιήθηκε η είδηση, ενημερώνω άπαντες ότι είμαι καλά.

Σας ευχαριστώ για τη στήριξή σας. Στους συναδέλφους που με αναζητούν για μία δήλωση ή μία σύνδεση: Δεν θα βγω πουθενά, δεν έχω κάτι άλλο να πω. Τα γεγονότα νομίζω ότι μιλούν από μόνα τους…».

Η υπόθεση πλέον βρίσκεται στη δικαιοσύνη, ενώ το περιστατικό έχει ανοίξει εκ νέου τη συζήτηση για την προστασία των δημοσιογράφων και τη θεσμική ευθύνη δημόσιων προσώπων.

