Κωνσταντοπούλου: Πες μου θρασύδειλε τι είπες για τον πατέρα μου;

Σε πολιτικό και προσωπικό «μύλο» εξελίχθηκε η συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με πρωταγωνίστρια για ακόμη μία φορά την επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία προκάλεσε σφοδρή αντιπαράθεση με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, Μακάριο Λαζαρίδη.

Το επεισόδιο ξεκίνησε κατά τη διάρκεια σύντομης διακοπής της συνεδρίασης, όταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατέγραψε με το κινητό της βίντεο τον κ. Λαζαρίδη την ώρα που συνομιλούσε με τον υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ, Γιώργο Μυλωνάκη. Το βίντεο αναρτήθηκε αργότερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συνοδευόμενο από σκληρή λεζάντα.

Στην ανάρτησή της, η κ. Κωνσταντοπούλου ανέφερε μεταξύ άλλων:

«Θαυμάστε τους…

Τύφλα να έχει ο Ξυλούρης.

Οι στενοί συνεργάτες του Πρωθυπουργού, Γιώργος Μυλωνάκης και Μακάριος Λαζαρίδης, στο διάλειμμα-διακοπή που τεχνηέντως έκανε η ΝΔ στην Εξεταστική Επιτροπή, για να τους δώσει χρόνο, προφανώς κατ’ εντολή Μητσοτάκη.

Η επικοινωνία του μάρτυρα με οποιονδήποτε μετά την όρκισή του απαγορεύεται.

Διαρκούσης της διακοπής ο Λαζαρίδης προσέβαλε ύπουλα για άλλη μία φορά τον πατέρα μου.

Αυτοί είναι οι “άνθρωποι του Προέδρου”. Αναλογιστείτε ποιος και πώς κυβερνά».

Λίγο αργότερα, όταν επανεκκίνησε η διαδικασία της Εξεταστικής, ακολούθησε εκρηκτικός διάλογος, με εκατέρωθεν βαριές κατηγορίες.

Ο Μακάριος Λαζαρίδης κατηγόρησε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου ότι «αναίτια άρχισε να μας βιντεοσκοπεί», χαρακτηρίζοντάς την μάλιστα «σεξίστρια», ενώ έκανε λόγο για «παραλήρημα», υποστηρίζοντας ότι η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας τον ρωτούσε επίμονα «τι είπε για τον πατέρα της».

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου αντέτεινε ότι ο κ. Λαζαρίδης συνομιλούσε με μάρτυρα, κάτι που –όπως είπε– απαγορεύεται, και απαίτησε τον λόγο, φωνάζοντας:

«Τι είπες για τον πατέρα μου; Πες μου, θρασύδειλε, τι είπες για τον πατέρα μου;».

Η ένταση κορυφώθηκε όταν ο κ. Λαζαρίδης έθεσε δημόσια ερωτήματα για φερόμενη εμπλοκή της Ζωής Κωνσταντοπούλου και του κόμματός της σε ΜΚΟ, αλλά και για οικονομικά ζητήματα που –όπως ισχυρίστηκε– αφορούν την οικογένειά της. Η ίδια απάντησε επανειλημμένα χαρακτηρίζοντάς τον «συκοφάντη», προειδοποιώντας ότι όποιος επαναλάβει τέτοιους ισχυρισμούς «θα έχει αγωγή».

Παράλληλα, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας δήλωσε ότι θα δώσει στη δημοσιότητα το βίντεο που –όπως είπε– αποδεικνύει «συνεννόηση μάρτυρα με κυβερνητικά στελέχη», ενώ κατηγόρησε τον κ. Λαζαρίδη ότι σιώπησε όταν τον ρώτησε ευθέως τι είπε για τον πατέρα της.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής αναγκάστηκε να παρέμβει επανειλημμένα, προειδοποιώντας για διακοπή της συνεδρίασης λόγω της έντασης, ενώ το κλίμα στην Εξεταστική παρέμεινε εξαιρετικά τεταμένο.

Το επεισόδιο άνοιξε νέο κύκλο σφοδρής πολιτικής αντιπαράθεσης, με τις προσωπικές αιχμές και τις θεσμικές καταγγελίες να μεταφέρουν τη σύγκρουση τόσο εντός όσο και εκτός Βουλής.

