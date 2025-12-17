O ευρωβουλευτής Νίκος Παππάς χτύπησε δημοσιογράφο. Διαγράφηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στο Στρασβούργο, με θύμα τον δημοσιογράφο του NEWS 24/7 Νίκο Γιαννόπουλο και δράστη, σύμφωνα με την καταγγελία, τον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νίκο Παππά.

Το περιστατικό συνέβη περίπου στις 23:30 τοπική ώρα σε μπαρ της πόλης, όπου βρίσκονταν δημοσιογράφοι ελληνικών μέσων στο πλαίσιο αποστολής, καθώς και ο ευρωβουλευτής με συνεργάτες του. Όπως αναφέρεται, την ώρα που ο Νίκος Γιαννόπουλος αποχωρούσε από τον χώρο μαζί με συνάδελφό του, ο Νίκος Παππάς φέρεται να του έβαλε τρικλοποδιά χωρίς να έχει προηγηθεί οποιαδήποτε λεκτική αντιπαράθεση.

Ο δημοσιογράφος αντέδρασε ζητώντας του να μην τον αγγίξει ξανά, ενώ στη συνέχεια ο ευρωβουλευτής φέρεται να τον προκάλεσε να «βγουν έξω να λογαριαστούν». Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, καθώς ο Νίκος Γιαννόπουλος κατευθυνόταν προς την έξοδο του μπαρ, δέχθηκε –σύμφωνα με την καταγγελία– δύο δυνατά χτυπήματα στο κεφάλι από πίσω, με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος στον διάδρομο που συνδέει το μπαρ με γειτονικό κατάστημα εστίασης.

Παρά το σοκ, ο δημοσιογράφος επέστρεψε στον χώρο για να ενημερώσει τους συναδέλφους του για την επίθεση. Ακολούθησε ένταση έξω από το μπαρ, με τον Νίκο Παππά να φέρεται να προβαίνει σε υποτιμητικά σχόλια, ενώ ο Νίκος Γιαννόπουλος αποχώρησε τελικά και επέστρεψε στο ξενοδοχείο του.

Σύμφωνα με όσα καταγγέλλονται, μετά τα μεσάνυχτα ο δημοσιογράφος δέχθηκε επανειλημμένες τηλεφωνικές κλήσεις και μηνύματα μέσω WhatsApp από τον αριθμό του ευρωβουλευτή, χωρίς να απαντήσει.

Το πρωί της Τετάρτης, 17 Δεκεμβρίου, ο Νίκος Γιαννόπουλος υπέβαλε μήνυση στην αστυνομική διοίκηση Αλσατίας στο Στρασβούργο, περιγράφοντας αναλυτικά το περιστατικό. Σε βάρος του Νίκου Παππά σχηματίστηκε κατηγορία για άσκηση βίας από εκπρόσωπο θεσμικού ρόλου, αδίκημα που δεν καλύπτεται από ευρωβουλευτική ασυλία στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Πολιτικές εξελίξεις

Λίγες ώρες μετά τη δημοσιοποίηση της υπόθεσης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος ανακοίνωσε την απομάκρυνση του Νίκου Παππά από την ευρωομάδα του κόμματος και την άμεση παραπομπή του στην Επιτροπή Δεοντολογίας με αίτημα τη διαγραφή του από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Για την απόφαση ενημερώθηκε και ο επικεφαλής της ευρωομάδας, Κώστας Αρβανίτης.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια της Δικαιοσύνης, ενώ το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στον δημοσιογραφικό και πολιτικό κόσμο.

