Στο ζήτημα των αγροτικών κινητοποιήσεων αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, στο Προεδρικό Μέγαρο, εκφράζοντας την ελπίδα ότι τις επόμενες ημέρες θα υπάρξει εκτόνωση της κατάστασης.

Ο πρωθυπουργός, κάνοντας απολογισμό της υπερψήφισης του Προϋπολογισμού για το 2026, τόνισε ότι βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης παραμένει η στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών απέναντι στην επίμονη ακρίβεια. Όπως σημείωσε, από τις παρεμβάσεις που έχουν ήδη νομοθετηθεί, εκατομμύρια πολίτες θα δουν ουσιαστική ενίσχυση στο εισόδημά τους από τις αρχές του νέου έτους.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στους συνταξιούχους, υπογραμμίζοντας ότι από αυτήν την Παρασκευή ξεκινά η προκαταβολή των συντάξεων Ιανουαρίου, στις οποίες θα ενσωματωθούν και οι αυξήσεις που προβλέπονται για το 2026. Παράλληλα, επεσήμανε ότι όσοι είχαν «παγωμένες» συντάξεις λόγω προσωπικής διαφοράς θα αρχίσουν να βλέπουν τις πρώτες αυξήσεις, ενώ πρόσθετη ενίσχυση θα προκύψει και για όσους ωφελούνται από τις φορολογικές μειώσεις.

Αναφερόμενος ειδικά στους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι η κυβέρνηση έχει ήδη ανακοινώσει μέτρα στήριξης, τα οποία –όπως είπε– κινούνται στη σωστή κατεύθυνση και λαμβάνουν υπόψη δίκαια αιτήματα του αγροτικού κόσμου. «Θέλω να ελπίζω, καθώς πλησιάζουμε στις γιορτές των Χριστουγέννων, ότι θα υπάρξει θετική ανταπόκριση και ότι οι αγρότες θα απομακρυνθούν σχετικά σύντομα από τα μπλόκα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, τόνισε ότι, όσο δίκαια κι αν είναι τα αιτήματα, δεν μπορεί να τίθεται σε κίνδυνο η οικονομική δραστηριότητα της χώρας ούτε να εμποδίζεται η ελεύθερη μετακίνηση των πολιτών, ειδικά ενόψει των εορτών. «Είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος ότι μέσα στις επόμενες μέρες θα έχουμε μία εκτόνωση αυτής της κατάστασης», σημείωσε.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, υπογράμμισε ότι τα προβλήματα μπορούν να επιλυθούν όχι μέσω συγκρούσεων, αλλά με συνεννόηση, καταλλαγή και ουσιαστικό διάλογο.

Ο πρωθυπουργός ενημέρωσε επίσης τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για τις εργασίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, το οποίο ξεκινά με συνάντηση των ηγετών των Δυτικών Βαλκανίων, επαναβεβαιώνοντας τη σταθερή στήριξη της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή προοπτική της περιοχής. Τέλος, αναφέρθηκε στις εξελίξεις στην Ουκρανία, αλλά και στη συζήτηση για τον επόμενο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δίνοντας έμφαση στη διατήρηση των πόρων της συνοχής και της ΚΑΠ, καθώς και στην ανάγκη μιας ευρωπαϊκής απάντησης στο στεγαστικό πρόβλημα.

